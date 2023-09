Shell weer boven €30 en een basiscursus dood geld

Gelukkig hebben we het dividend nog, is meer dan alleen de standaard dooddoener bij stevig dalende koersen.

Europese dividenden stegen zelfs met 10% YoY, genoeg om zelfs in deze inflatoire tijd vermogen te laten groeien

Hier komt (zeker paar procent) aandeelinkoop nog bij https://t.co/kOuRc8dTvK — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 14, 2023



Het is zelfs een belangrijke beurswijsheid. Uitgerekend Shell, ooit de ongekroonde dividendkoningin van het Damrak, is het bewijs. Intussen heeft het concern de titel Koninklijk zelf in de kliko gedeponeerd en zette het in 2020 voor twee derde het mes in het tot dan heilige dividend. Dat was sinds 1942 niet meer gebeurd.

Shell staat nu weer boven €30, na in 2020 luttele minuten zelfs onder een tientje te hebben genoteerd. Daarmee staat het op de hoogste stand sinds oktober 2018. Voor de all-time high moeten we terug naar - oh, gruwel - 19 oktober 2000 met €37,50 op slot- en €37,95 op intradagbasis. Dat is ook nu nog een heel eind.



Een klassiek gevalletje dood geld dus? Ja, de koers wel. Bij Shell, het gewezen weduwen- en wezenfonds, moest u het echter altijd van dat zekere dividend hebben. De gouden koersjaren waren van 1973 tot en met 2000, met toen vrijwel permanent de olieprijs in rep en roer. Shell steeg toen alsof het Nvidia was, om een vergelijking te maken.

Das war einmal, maar tóch. Zelfs sinds de top in 2000 deed Shell herbelegd toch nog +4,0% per jaar, exact zoveel als de AEX. Dat is zeker te weinig voor vermogensgroei - al helemaal na taxes, kosten en inflatie. Dit is echter wel het slechtste buy & hold-scenario, ofwel het hele belang op 19 oktober 2000 gekocht en sindsdien niks meer gedaan.

En dan toch nog 4,0% per jaar, niet slecht toch? En louter op papier, theoretisch en hypothetisch. Precies hetzelfde verhaal geldt voor de AEX.



Dit is de hele (herbelegde) koershistorie van de AEX. Die 2000 indexpunten verschil tussen prijs- en herbeleggingsindex zijn louter herbelegd dividend. De vrij zekere return op aandelen dus, die u al voordat u gaat beleggen kan uitrekenen. Eventuele koerswinst is zeker op de langste termijn voor een menselijk leven louter de leuke, eventuele extra.

Nee, beleggen is niet moeilijk. We maken het onszelf moeilijk. Maar dat is wel wat ons aan die beurs gekluisterd houdt - en niet dat saaie dividend.