Hoe gemiddeld 53% te verliezen in één dag

Koerssensatie, reken er maar op. Hebt u al zin in de de grootste beursgang dit jaar, die van Arm donderdag aan de Nasdaq?

Doe geen moeite om bij uw bank of broker in tekenen op aandelen, dat kan u vergeten. Het is dringen bij deze IPO, ofwel Inititial Public Offering, volgens Bloomberg:

The offering could end up as much as 15 times oversubscribed by Wednesday, the people added. Nothing is finalized and the IPO orders could always change. The Financial Times previously reported that the Arm order book would close early.

Arm is still considering raising the price range of its initial public offering as well, Bloomberg News previously reported. Arm filed for its IPO at $47 to $51 a share, which could value the company at $54.5 billion at the high end of the range.

NEW: Arm's IPO is already oversubscribed by 10 times and bankers plan to stop taking orders by Tuesday afternoon https://t.co/vUrUVmEID0 — Bloomberg Markets (@markets) September 11, 2023



Reuters zit er ook bovenop en houdt de deur open naar een hogere introductieprijs:

Chip designer Arm is discussing the possibility of raising the price range of its initial public offering and seeking a valuation of more than $54.5 billion https://t.co/xCbXpi8OEQ pic.twitter.com/9hPcSdh3TD — Reuters (@Reuters) September 11, 2023

Uiteraard kunt u vanaf donderdag wel handelen in Arm, of de stukken desnoods al buy & hold kopen. Er is wel een maar: wil u dit wel en - sterker nog - moet u dit wel willen? Want IPO staat officieus voor It's Probably Overpriced en dat is niet zomaar. Want It's Almost Certainly Underperformance.

Toast

Reuters heeft harrrde cijfers en een meedogenloze tabel:

The ten biggest U.S. initial public offerings (IPOs) of the past four years are down an average of 47% from the closing price on their first day of trading, according to the analysis of LSEG data as of Friday.

Investors who bought at the top of an intra-day price surge that often occurs in high-profile listings would have fared even worse, with an average loss of 53%.

While dabbling in individual stocks is a notoriously risky business for amateur investors, the analysis underscores just how perilous it can be to buy into blockbuster IPOs on Day One.

Even institutional investors invited to buy into those 10 IPOs before trading would be down an average of 18%.

The S&P 500 has gained an average of 13% since each of those IPOs, nine of which happened in 2020 and 2021.

Komt 'ie dan en ja, wie noemt zijn of haar bedrijf nou Toast? Voorspellende gave, dat wel :-)



Misschien is Toast - de ticker TOST daagt ook uit tot woordgrapjes - wel exemplarisch voor zulke IPO's, die in de dotcom bubble die bijnaam It's Problaby Overpriced kregen. U herinnert zich Nina met haar duimen nog: WorldOnline. Toast ook: hippe naam, mooi verhaal, enorme groei, maar verlies en geen spoor van vrije kasstroom.

Van dataleverancier LSEG. Dit klinkt niet meteen als raketwetenschap?

Toast, Inc. is a cloud-based, end-to-end technology digital platform purpose-built for the restaurant community. The Company’s platform provides a suite of software as a service (SaaS), products and financial technology solutions, including integrated payment processing, restaurant-grade hardware, and an ecosystem of third-party partners.

Hier de grafiek met onderliggende data en inderdaad: rappe omzetgroei, maar geen harde knaken voor de aandeelhouders. Sterker, het verlies is er vooralsnog niet uit branden en in deze dure rentetijden staat de markt niet te trappelen om dat te financieren.



De hoofdprijs

Hoe kan het nou dat nieuwe beursgangers zo slecht presteren? Simpel: bedrijven gaan pas naar de beurs als ze de hoofdprijs voor de eigen tent beuren. Chipontwerper Arm surft mee op algehele chip-hype en op de AI-hype in het bijzonder, en vandaar dat eigenaar SoftBank het momentum benut. Want Arm stond al lang in de etalage.

Zie ook Ahold Delhaize en HAL die graag dochter respectievelijk deelneming Bol.com en CoolBlue naar het Damrak willen loodsen. De markt betaalt momenteel amper multiples voor dergelijke bedrijven die ineens niet meer hard groeien en flinterdunne marges hanteren. Gewoon wachten op betere, duurdere tijden dus.

Voeg daarbij de mediahypes rondom grote beursgangen en zeker de eerste handelsdag is er met een tsunami aan omzet en volatiliteit letterlijk en figuurlijk alles mogelijk op het koersenbord. Zelfs honderden procenten omhoog is geen uitzondering. Aan de tabel ziet u wat er overblijft als de kudde dan verder trekt.

Nog één ding, SoftBank is natuurlijk de grote spekkoper bij deze beursgang. De Japanse belegger kent echter het klappen van de zweep. Drie jaar terug dacht het deze truc ook met WeWork uit te halen. De rest van het verhaal levert het plaatje hieronder op.

Dat u het weet donderdag, in uw adrenalinerush, als u het niet kan laten. Arm is geen bananenbedrijf als WeWork, maar het gaat dus al stevig geprijsd naar de beurs. Zorg anders dat u nog donderdag voor het slot glad de markt uit bent. Dan bent u waarschijnlijk of een mooie som, of een dure les rijker.