AEX maakt pas op de plaats

De opleving van de AEX is begeleid door redelijke omzetten. Technisch geeft dit aan dat er weer kopers actief worden, de verkoopdruk verdampt langzaamaan. Dit zijn dus signalen die het proces van stabilisatie bevestigen, maar de bodem moet nog wel worden aangestampt. Ik kies mijn woorden over deze ontwikkelingen zeer zorgvuldig, want de verbetering oogt nog broos.

De laatste weken is de money flow-indicator, vooral tijdens de koersval van de AEX, hard gedaald. Dat geeft aan dat er in de eerste drie weken van augustus geld aan de markt is onttrokken.

Maar de afgelopen dagen, vooral in het herstel van de AEX, lijkt de money flow-indicator weer te stabiliseren. De verkoopdruk droogt dus langzaam op en er komt zelfs weer wat vers kapitaal in de markt (zie ook de uitleg van de money flow-indicator onderaan deze column).

De AEX zal in de oplevingen op de oude bodems stuiten in de zone 748-752. Deze voormalige steun zal tijdelijk als weerstand fungeren.

De paniekbarometer is in de veilige zone gebleven

Ook valt op dat de E-VIX index, de Europese paniekindicator, weer wat terugzakt. De onrust op de Europese financiële markten neemt dus iets af. Bovendien zijn de recente oplevingen van de paniekindicator opgetreden binnen de zijwaartse fase.

De VIX-toppen van de afgelopen maanden rond 21,50 punten zijn niet gebroken. Zolang de VIX daaronder blijft is er nog geen sprake van serieuze paniek.

Be back in September?

Alles bij elkaar zijn er signalen dat we de maand september met enige hoop tegemoet mogen zien:

Mini-dubbele bodem in de AEX.

Money flow-indicator stabiliseert, de verkoopdruk verdampt langzaam aan.

De Europese paniekindicator valt wat terug en heeft bovendien de toppen van de afgelopen maanden rond 21,50 punten niet gebroken.

Vandaag bekijk ik de AEX, de VIX index en de money flow-indicator.

Nederlandse beurs stampt de bodem aan

In de opleving is de Nederlandse beurs afgeketst op de voorgaande bodems in de zone 748-752. Deze voormalige steun zal tijdelijk als weerstand kunnen optreden.

Als we inzoomen in het koersverloop van de voorgaande twee weken, dan valt op dat de AEX in de afgelopen negen sessies een mini-dubbele bodem wist te vormen. Maar de dalende trend is nog niet gebroken.

De AEX-index heeft wel de steun 727,93 (bodem van 24 maart) met succes getest. Op de ultrakorte termijn zien we nu enige stabilisatie boven die steun, in de vorm van die mini-dubbele bodem.

De AEX-index heeft weerstand rond 796,12 (top van 13 januari 2022). De AEX zal in de oplevingen de oude bodems stuiten in de zone 748-752 tegenkomen. Deze voormalige steun zal tijdelijk als weerstand kunnen optreden.

De neerwaartse fase wordt gecontinueerd zodra de Nederlandse beurs onder deze steun breekt. Dan mag men verdere koersdalingen niet meer uitsluiten.

Europese VIX klautert op

De VIX Europa heeft tot medio augustus stevige oplevingen laten zien. Maar op de zeer korte termijn zakt dat de Europese paniekindicator wat terug. De onrust op de Europese financiële markten neemt thans dus af.

Bovendien zijn de oplevingen van de paniekindicator in augustus opgetreden binnen de zijwaartse fase. De VIX-toppen van de afgelopen maanden rond 21,50 punten zijn niet gebroken. Zolang de VIX daaronder blijft is er nog geen sprake van serieuze onrust.

De schade is dus te overzien. Wij houden daarom de VIX-toppen van de afgelopen maanden rond 21,50 punten, afgebakend met de dikke rode horizontale lijn, in de gaten.

Verkoopdruk neemt af

De money flow-indicator toont in de afgelopen twee weken een stabiel verloop. Dit signaleert dat de verkoopdruk op de Nederlandse aandelenbeurs iets afneemt.

Er is echter nog geen stijgende money flow. Dat is noodzakelijk om de mogelijke instroom van vers kapitaal aan te geven (zie ook de uitleg van de money flow-indicator onderaan deze column).

De money flow kan verborgen koop- of verkoopdruk blootleggen. De indicator is afgeleid van het volumeverloop: de money flow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.







Uitleg money flow (geldstroom)

De money flow wordt afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de money flow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de money flow bij.

De money flow moet altijd vergeleken worden met het verloop van de AEX-index en kent verschillende standen:

Beurs zijwaarts met oplopende omzetten: de money flow stijgt. Er is instroom van vers kapitaal.

Beurs zijwaarts met afnemende omzetten: de money flow daalt. Er is een kapitaalvlucht.

Beurs omhoog met hoge omzetten: de money flow stijgt. De opmars van de beurs wordt gevalideerd, dus er is instroom van vers kapitaal.

Beurs omhoog met lage omzetten: de money flow blijft achter. De opmars van de beurs wordt niet ondersteund door omzetten, dus geen instroom van vers kapitaal.

Beurs omlaag met hoge omzetten: de money flow daalt. De zwakke beurs wordt bevestigd door hoge omzetten, dus uitstroom van kapitaal.

Beurs omlaag met lage omzetten: de money flow blijft stabiel. De zwakke beurs wordt niet bevestigd door hoge omzetten, dus geen uitstroom van kapitaal.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt. Het volume van een positieve dag (als de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld, en dat van een negatieve dag (een waarop de koers lager sluit dan de dag ervoor) wordt ervan afgetrokken.

Een stijgende money flow duidt dus op de instroom van vers kapitaal. Een dalende money flow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende money flow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On-Balance Volume, in zijn boek New Key to Stock Market Profits. De money flow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On-Balance Volume-indicator van Granville.