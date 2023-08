Chinese vastgoedontwikkelaar na ruim een jaar weer verhandeld.



(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van het noodlijdende China Evergrande zijn maandag sterk gedaald, na de publicatie van halfjaarcijfers, waarna de aandelen na meer dan een jaar weer konden worden verhandeld aan de beurs van Hongkong.



De aandelen daalden met 87 procent, nadat de met uitzonderlijk veel schuld beladen Chinese vastgoedontwikkelaar voldeed aan de voorwaarden voor een beursnotering in Hongkong, waaronder de publicatie van zijn financiële rapportages.



Het is de sterkste koersdaling voor het aandeel sinds de beursnotering in Hongkong in 2009.



China Evergrande maakte zondag bekend dat het verlies in de eerste zes maanden van het jaar was gehalveerd tot 33 miljard yuan, of ongeveer 4 miljard euro, tegen ruim 66 miljard yuan een jaar eerder. De inkomsten stegen met bijna 44 procent tot 128,18 miljard yuan.



Hoewel het verlies afnam, daalde de koers sterk, als gevolg van het zwakke sentiment rond de Chinese vastgoedsector, die kampt met zwakke verkopen van vastgoed en afkalvend consumentenvertrouwen.



Het bedrijf waardeerde slechts 643 miljoen yuan af op zijn financiële beleggingen. Een jaar eerder was dit nog ruim 8 miljard yuan. Een jaar eerder werd ook 18 miljard yuan afgewaardeerd op beleggingen die tot het eigen vermogen werden gerekend. Dit bedrag werd in de eerste helft van 2023 op nul gesteld.



Door toenemende problemen met de kasstroom moest het bedrijf vorig jaar de betaling van zijn schulden opschorten en kon het contractuele verplichtingen met aannemers en toeleveranciers niet nakomen.



De totale verplichtingen van Evergrande bedroegen eind juni 2,39 biljoen yuan, meldde het bedrijf. Evergrande beloofde zondag om zijn buitenlandse schulden sneller te gaan herstructureren en werk te maken van de bescherming van de langetermijnbelangen van de verschillende schuldeisers.