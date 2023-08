Er is al heel veel te doen voorbeurs en we gaan tot in late uurtjes door

De AEX indicatie is +0,2% en geen tijd te verliezen, er is heel veel (spannend nieuws).

Europese futures openen zo tussen +0,2% en +0,4%

De Amerikaanse staan op vergelijkbare scores

In Azië staan China en Zuid-Korea (flink) lager, Japan, Hong Kong en Taiwan doen (flink) hoger

Alibaba +0,4%

Tencent +0,2%

TSMC +2,0% (niet meteen te zien waarom, geen nieuws vandaag)

Samsung +0,4%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -0,9% op 17,0 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -3,1% op 126,7

De momenteel vrij volatiele en per saldo aantrekkende dollar daalt nu weer 0,2% naar 1,0863

Goud stijgt +0,3%, olie loopt 0,2% op en crypto stijgt nu zowat 2%. Bitcoin staat nu op $26.020,18 en zie het plaatje. Iets met Binance's BNB soms?



Eén à twee basispuntjes zegt momenteel helemaal niets op de vastrentende markt. Het blijft wellicht met dik hout gaan tot - nogmaals - vrijdag Fed's Jerome Powell en ECB's Christine Lagarde in Jackson Hole speechen.



Vorige week was er een omzetwaarschuwing en vandaag staat het woord challenging in de kop van het persbericht van de H1's: Alfen heeft geen goede cijfers, maar is het intussen ingeprijsd? Citaat van onze analist Niels Koerts:

Als we kijken naar de cijfers van Alfen dan snappen we waarom het bedrijf afgelopen week een omzetwaarschuwing af gaf. Mede door de fors gedaalde verkopen bij de laadpalendivisie vielen de opbrengsten en marges fors lager uit dan verwacht.



Kendrion zet zelfs deteriorating in de kop van haar H1-persbericht en dan weet u het wel bij deze cyclical. Geen goede cijfers - is het nou een waarschuwing of niet? - en het bedrijf gaat saneren.



Beetje klungelige screendump, maar dit waren volgens DNB in juni de populairste aandelen onder Nederlandse particuliere beleggers. Meteen op twee ziet u al een hybride product, maar nevermind.



Heel Big Tech staat er ook bij, maar niet... Nvidia! Laat dat nou net om 22:00 uur met Q2-cijfers komen. Gisteren zetten het fonds op opening nog een all-time high neer, maar zie het slot. Zo volatiel is het fonds.



De markt verwacht $2,09 winst per aandeel en $11,22 miljard omzet en... de laatste dagen kwamen er nog wat opwaartse bijstellingen van de analisten bij. Heeft het bedrijf hen soms een beetje gestuurd? Daar komen we nooit achter. Het verhaal is duidelijk. Héél kort: AI-kosten bedrijven (Big Tech) = omzet Nvidia.

U ziet hoe dit jaar én koers én omzet-en winstverwachtingen én waardering zijn geëxplodeerd. Hoeveel upside zit er nog in de koers (en waardering) bij (een) meevaller(s) en hoeveel downside is er als er ook maar iets tegenvalt? Want Nvidia is priced for perfecton - on steroids.



Psst, een (verrassend?) aandeel dat wel in het DNB-lijstje staat en nu een spannend plaatje laat zien, is Pharming. Zie het volume ook gisteren. Gaat de koers er dit keer wel doorheen en dan snapt u het wel.



We zijn er nog niet. Iets met Randstad:

?? Vandaag in De Tijd en op https://t.co/cJy24iX5Sd



Ruim 70 miljoen euro aan belastingclaims tegen Randstad | AXA Bank en Argenta bieden zelfde rente als staatsbon | Microsoft verkoopt cloudgaming: Eindelijk schot in overname Activision? pic.twitter.com/SLiQUukMu3 — De Tijd (@tijd) August 23, 2023



Tot slot is er nog een spannend item vandaag, de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices (PMI's) over augustus. Het zijn de beste, maar zoals altijd op de beurs en in de economie, geen feilloze voorspellers.



De networks weten ook altijd precies, zonder ook maar iets te vragen, hoe wij denken en wat wij vinden, hé?

WATCH: US stocks closed mostly lower as investors anxiously awaited more hints on the outlook for interest rates from Federal Reserve officials later this week https://t.co/tFUVmWTAOs pic.twitter.com/LpLZutA1Sd — Reuters Business (@ReutersBiz) August 23, 2023



Zal het Witte Huis leuk vinden I?

NEW: A chip trade group is warning that Huawei is building a secret network of semiconductor plants in a bid to skirt US sanctions https://t.co/WcwfmEWh09 — Bloomberg Markets (@markets) August 23, 2023



Zal het Witte Huis leuk vinden II? Saudi-Arabië zou ook overwegen óm:

FT Exclusive: The development bank set up by the Brics nations — Brazil, Russia, India, China and South Africa — is encouraging the use of alternatives to the dollar in trade and financial transactions, expanding lending in local currency https://t.co/ZyQvMWOnJm pic.twitter.com/6hhGIXPeBb — Financial Times (@FinancialTimes) August 22, 2023



Nog een beursgang en hier leest u alles over die van ARM. Social media is wellicht een blijvertje, maar hoe vluchtig zijn de namen?

From @Breakingviews: TikTok rival Triller has filed to go public in a direct listing. The video app has support from celebrities like Snoop Dogg and Charli D’Amelio, but questions about its growth could make it a lightweight, @AnitaRamaswamy explains https://t.co/yZWpoPncRt pic.twitter.com/CgrDUzCCpe — Reuters Business (@ReutersBiz) August 23, 2023



Intussen bij Elon's X:

Elon Musk plans to remove headlines and text from links to news articles on his X, formerly known as Twitter. With the change, users would only be able to see the article’s lead image on their timelines. More here: https://t.co/3c0RXsicEN pic.twitter.com/RSaU4qmHuz — Reuters Business (@ReutersBiz) August 23, 2023



De Hang Seng doet nog geen negen keer de verwachte winst meer:

Shares of Chinese firms listed in Hong Kong are trading at a growing discount to their mainland peers, according to the AH Premium Index https://t.co/TzJyZtS3bk — Bloomberg Markets (@markets) August 23, 2023



8% dividend op VW leest u bij ons, maar is dat niet een beetje erg veel?

From @Breakingviews: Volkswagen is investing in Xpeng and doubling down on cooperation with state-backed SAIC. As peers navigate tough competition in the Chinese market, VW’s plan to reboot its EVs presents a timely but tricky roadmap, says @KatrinaHamlin https://t.co/oJLzQFX1Wo — Reuters Business (@ReutersBiz) August 23, 2023



De Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF (BCOIN) dus en die is hier in Amsterdam genoteerd. Zozo, als 4409 contracten verhandeld in een paar dagen, ofwel peanuts.

Europe finally has a Bitcoin ETF. Did it really need one, @Tanzeel_Akhtar asks in the Bloomberg Crypto newsletter https://t.co/NzbfaGWkdR — Bloomberg Markets (@markets) August 22, 2023



Hoest, kuch?

BNB, the crypto at the heart of the Binance exchange ecosystem, is approaching its lowest price level in more than a year https://t.co/WBKZbEZpd8 — Bloomberg Markets (@markets) August 22, 2023



Veel plezier en succes vandaag.