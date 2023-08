Word niet arm van de beursgang van ARM

Veel plezier ermee. Het kost u wel een week. Het prospectus is dik, heel erg dik.

Eindelijk is het zover: SoftBank brengt de Britse chip designer ARM naar de beurs. Het moet de grootste beursgang van het jaar worden. Niet dat er daar zo veel van zijn, ondanks de torenhoge waardering van Wall Street - vooral technologie. New York is zelfs tot twee keer zo duur als andere westerse beurzen.

De keuze van SoftBank en ARM voor de Nasdaq is logisch; London Stock Exchange is de helft goedkoper dan de Big Board. Je brengt je bedrijf natuurlijk op een zo gunstig mogelijk moment naar de beurs, om een zo hoog mogelijke prijs te krijgen, nietwaar? Niets menselijks is ook ondernemers en beleggers vreemd.

Hier zijn de huidige twaalfmaands verwachte koerswinstverhoudingen van Wall Street en City. Waarom de Hang Seng erbij staat wordt u verderop in dit verhaal wel duidelijk. Helaas, deze Refinitiv- data voorzien niet in zo'n waardering voor de Hang Seng Tech Index, maar dit geeft al meer dan een idee.

Vandaar dat bijvoorbeeld bij ons moeders Ahold Delhaize en HAL nog even verder broeden op Bol.com en CoolBlue. Want voor niet of amper winstgevende groeiaandelen is het beursklimaat nu veel mnder gunstig. Dat komt vooral door de hoge rentes. Voor chipbedrijven is dat anders, zie ASML, ASMI en Besi maar.



ARM is wél hot. Weet u nog? Nvidia bood een paar jaar geleden op het bedrijf, maar mocht het niet kopen van onder meer de Britse toezichthouder. Nvdia zou te machtig worden. Zeg het maar met de wijsheid achteraf :-) De belangstelling van de superchipper zegt wel alles over de aantrekkelijkheid van dit bedrijf.

Of zou Nvidia nu ook geen belangstelling meer hebben, of minder willen bieden? Het bood destijds $40 miljard en SoftBank beoogt nu het dubbele. Er is echter meer veranderd in de wereld. Het Chinese groeisprookje lijkt even over en laat ARM daar nu net een kwart van zijn omzet vandaan halen.

FT is een meer dan serieuze krant en zet niet zomaar alarm in de kop:

Investors sound alarm over Arm’s exposure to China https://t.co/owdy3Bc3j2 — Financial Times (@FT) August 22, 2023



Citaat:

Now the company — which derived a quarter of its revenues from China in its most recent financial year — is heading for a US listing at a time of increasing worry over the direction of China’s economy and geopolitical tensions over control of vital technology such as chips.

Managers at four separate funds considering an investment in Arm told the Financial Times that the prospectus for the planned listing on Nasdaq in September confirmed some of their fears about the global semiconductor industry as stances harden in Washington and Beijing.



Arm warned investors that its large concentration of revenue from the Chinese market made it “particularly susceptible” to economic and political risks, and noted that these could even be exacerbated by tensions between China and either the US and UK with respect to trade and security.

Het is zo de vraag of ARM voor omgerekend $80 miljard naar de beurs gaat. Het bedrijf is vergelijkbaar met TSMC: u vraagt, wij draaien. Beide bedrijven ontwerpen en maken alleen chips in opdracht. De Taiwanezen kennen een bescheiden waardering voor zo'n powerhouse: vijftien keer de verwachte winst.

Er zit natuurlijk een geopolitieke korting in dit aandeel, maar het is ook gewoon supercyclisch - we weten er alles van dit jaar. Wellicht zit er een (veel) hogere waardering in voor de Britten, maar China-exposure is momenteel iets wat de westerse beurzen gewoon niet willen horen. Zeker niet bij chippers!

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze beursgang: zeker als particulier kunt u het vergeten. Als u al bij uw broker kunt inschrijven en nog stukken toegewezen krijgt ook, dan weet u meteen dat de hele professionele beleggingswereld blijkbaar onvoldoende interesse heeft! Jaja, dat kan ook weer de kans zijn.

Zodra het aandeel losgaat op de Nasdaq kunt u uw gang gaan en dan is écht alles mogelijk. Zie de Vietnamese EV-fabrikant VinFast maar, die vorige week aan de Nasdaq debuteerde. Die was even zestien keer (!) duurder dan Tesla.



Met handelen, gokken en speculeren kunt u ongetwijfeld ook de eerste uren en dagen uw lol op met ARM. Of u er als brave buy & hold-belegger meteen op moet duiken, is een ander verhaal. En dat is al een heel oud verhaal op de beurs. Ze staan niet allemaal in het plaatje, maar kijkt u het zelf maar na. Echt, alleen Meta.

Uiteraard rekent onze desk zo snel mogelijk ARM door. Die moet echter eerst op zoek naar de allerkleinste lettertjes in dat prospectus, dat al uit heel veel, heel kleine lettertjes bestaat. Want de woordgrapjes liggen voor hand: word niet arm van ARM, of u kocht een ARM en kreeg een vinger.