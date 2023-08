Is dit dan eindelijk de èchte AEX-dip?

Nee, het is zeker geen zekerheidje dat de AEX daalt. Er zijn wel signalen die er op kunnen duiden dát... Lees mee.

Eigenlijk is dit een markt om van te dromen en te zoenen: gestaag omhoog zonder rare uitschieters. De AEX doet dit jaar +10% plus dividend. Geen getallen waar u 's nachts van strak naar het plafond ligt te staren.

Het credo van het afgelopen halfjaar was niet buy the dip, maar buy the wannabe dip. Althans, dat weten we nu, met de wijsheid achteraf. het plaatje hieronder zegt genoeg.

En nu?

Hoewel onze AEX 'gewoon' weer zo'n dipje van een procent of vier doet... stijgt onze rente. En flink ook. U ziet duidelijk aan de grafiek hoe aandelenindex en rente allergisch voor elkaar zijn. Zoals altijd niet altijd, maar wel bijna altijd.

Na augustus komen ook nog eens september en oktober, en die hebben een slechte reputatie in de beleggersfolklore. Dat is geen garantie op een daling, we hebben ook wel eens hele fraaie herfstmaanden gehad. Niettemin hebben deze maanden een slecht track record en hebben ze Black Monday t/m Friday diverse keren en in alle variëteiten langs zien komen.

Wie een fundamentele kapstok zoekt om dit aan op te hangen: misschien komt de recessie nog. Of valt het herstel tegen (waarom niet, als we het eventueel zonder het ook haperende China moeten doen). Aandelen kunnen ook te duur zijn, gelet op de winsten, omzetten, marges, rente, valuta én risicoperceptie.

An increasing number of economists — including the Federal Reserve’s own staff — are predicting the US will escape a recession, though it’ll be well into 2024 before anyone can be sure of it https://t.co/TYvEY2ZTSk — Bloomberg Markets (@markets) August 14, 2023



Bent u bearish, maar zoekt u nog gezelschap? Genoeg bekende namen te vinden.



Waar kijken we verder nog met een schuin oog naar? EURUSD verzwakt weer wat, ofwel de dollar trekt aan. Die is nog altijd wereldreservevaluta en veilige haven voor de markten. Dit is geen beweging om van te schrikken, maar kan de beren in de kaart spelen.



De volatiliteit geeft ondertussen nog geen kik, hoewel ze wel weer iets hoger neigt.



De Fed renteverwachtingen zijn stabiel:



Tot slot, gelet op de inflatieverwachtingen hoeven we zeker in de komende maanden echt niet op gratis geld van de centrale banken te rekenen.



Nee, het is allerminst een zekerheidje dat er een dip of erger komt, maar om van beweging te profiteren moet u die voor zijn. Wat heeft u aan data, indicatoren en signalen en waar wijzen die op?