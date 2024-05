Update: Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, wachtend op de vergadernotulen van de Fed en bedrijfsresultaten van Nvidia die nabeurs worden gepubliceerd. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot woensdag 0,3 procent lager op 521,18 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,3 procent naar 18.680,20 punten. De Franse CAC 40 sloot met een verlies van 0,6 procent op een stand van 8.092,11 punten. De Britse FTSE daalde uiteindelijk 0,6 procent naar 8.370,33 punten. Recente uitspraken van Fed-functionarissen suggereren dat een meerderheid nog een tijdje wil wachten met het verlagen van de rente om te zien of de inflatie zijn neerwaartse pad hervat. "Uit de notulen zal vermoedelijk blijken dat de deur naar een mogelijke renteverlaging blijft openstaan, maar dat er meer vertrouwen nodig is dat de inflatie echt afkoelt", aldus analisten van IG. Dit waren ook de woorden van Fed-bestuurder Christopher Waller eerder deze week. Volgens de FedWatch-tool van CME prijst de markt de kans dat de Fed de rente tijdens de volgende beleidsvergadering in juni ongewijzigd laat in op 98,4 procent en een kans van 80,4 procent dat de Fed in juli ook vasthoudt aan het huidige tarief van 5,25 tot 5,50 procent. De kans op een renteverlaging van ten minste 25 basispunten wordt tijdens de daaropvolgende bijeenkomst in september geschat op 60,1 procent. De aandacht is ook gericht op de kwartaalcijfers van Nvidia, na het slot op Wall Street. "De verwachtingen voor Nvidia’s resultaten zijn hooggespannen en zullen ongetwijfeld een significante impact hebben op de beurskoersen na sluitingstijd", aldus Kevin Verstraete van Lynx. De olieprijzen daalden licht, na een toename van de olievoorraden in de VS. Een vat Brent olie daalde 0,9 procent naar 82,17 dollar. De rentes bleven zowel in Europa als de VS dicht bij huis en de euro/dollar daalde licht naar 1,0838. Stijgers en dalers In Frankfurt was woensdag Infineon de grote winnaar met een winst van 3,7 procent. Voor chemieconcern Covestro was het een mindere dag en verloor het aandeel 4,1 procent. In Parijs wist Dassault Systèmes 3,4 procent bij te schrijven, gevolgd door Stmicroelectronics met een winst van 3,0 procent. Michelin en Hermes Internationaal verloren daarentegen 4,0 en 4,3 procent. Het Britse Marks & Spencer steeg 5,2 procent. De warenhuisketen boekte over het gebroken boekjaar, dat eindigde op 30 maart, de hoogste brutowinst in tien jaar, al werd door analisten een nog hogere winst voorspeld. Ook werd woensdag bekend dat Anglo-American het derde overnamevoorstel van rivaal BHP Group heeft verworpen. De bedrijven zijn wel overeengekomen om de gesprekken met een week te verlengen. Aandelen Anglo American daalde 0,9 procent en de aandelen van BHP met 4,2 procent. In Brussel stegen Argenx en Melexis met 3,5 en 3,3 procent. Elia verloor 1,2 procent, nadat het bedrijf woensdag de outlook voor het jaar handhaafde. Elia blijft mikken op een nettowinst van 335 tot 385 miljoen euro. Dit zou een aangepast rendement op eigen vermogen betekenen van 7 tot 8 procent. In Amsterdam behaalde UMG de hoogste koerswinst en steeg met 2,6 procent. Heineken verloor daarentegen 1,4 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het Europese slot noteerden de Amerikaanse indices dicht bij huis en noteerde de toonaangevende S&P 500 fractioneel lager op 5.318,05 punten. Update: om juiste slotstanden Europese indices weer te geven. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.