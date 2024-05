Groeispurt Nvidia houdt aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nvidia heeft in het eerste kwartaal de verwachtingen opnieuw overtroffen en gaat het aandeel splitsen. Met ingang van 7 juni 2024 zal er een tien-voor-één aandelensplitsing plaatsvinden. Dat bleek woensdag uit de resultaten van de Amerikaanse toeleverancier van apparatuur voor datacenters. De volgende industriële revolutie is begonnen waarbij bedrijven en landen samenwerken met NVIDIA om de traditionele datacenters met een waarde van biljoenen dollars te verschuiven naar versneld computergebruik en een nieuw type datacenter te bouwen om een nieuw product te produceren te weten kunstmatige intelligentie,” zei Jensen Huang, oprichter en CEO van NVIDIA. “A.I. zal voor vrijwel elke sector aanzienlijke productiviteitswinsten opleveren en bedrijven helpen kosten- en energie-efficiënter te worden, terwijl de omzetmogelijkheden worden vergroot” voegde hij eraan toe. In het eerste kwartaal boekte Nvidia een omzet van 26 miljard dollar. Nvidia rekende zelf op een omzet van 24 miljard dollar in het eerste kwartaal, dat eind april eindigde. Dat was 262 procent meer dan een jaar geleden In het vierde kwartaal van het vorige boekjaar boekte Nvidia nog een omzet van 22,1 miljard dollar. De analistenconsensus lag voor het eerste kwartaal op een omzet van 24,53 miljard dollar. De marktconsensus voor het lopende tweede kwartaal ligt op 26,5 miljard dollar. Verder meldde Nvidia over het eerste kwartaal een nettowinst van 14,88 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 6,12 dollar. Analisten rekenden op 5,22 dollar per aandeel. Vorig kwartaal bedroeg dat nog 5,16 dollar. De omzet uit datacenters steeg in het eerste kwartaal met 42,7 procent ten opzichte van een jaar geleden tot 22,6 miljard dollar, geholpen door de sterke vraag naar grafische processors van Nvidia die worden gebruikt voor AI-toepassingen. De gamingactiviteiten van het bedrijf, waaronder grafische kaarten voor laptops en pc's, stegen in het eerste kwartaal met 18 procent ten opzichte van een jaar geleden naar 2,6 miljard dollar. Nvidia verhoogde ook het kwartaaldividend van 0,04 dollar per aandeel naar 0,10 dollar per aandeel. Het verhoogde dividend is gelijk aan 0,01 dollar per aandeel na de splitsing en zal op vrijdag 28 juni 2024 worden uitbetaald aan alle geregistreerde aandeelhouders van dinsdag 11 juni 2024. Het aandeel Nvidia steeg na de cijfers met 2,9 procent. Bron: ABM Financial News

