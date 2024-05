Zorgen bij de Fed over de hardnekkige inflatie- Notulen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Leden van de Federal Reserve zijn tijdens hun meest recente bijeenkomst over de inflatie steeds bezorgder geworden, zo bleek uit de notulen van de bijeenkomst van de Fed die woensdag werden vrijgegeven. Leden gaven aan dat ze niet genoeg vertrouwen hadden om te starten met het verlagen van de rente. Sterker, sommige leden van de Federal Reserve gaven aan bereid te zijn de rente opnieuw te verhogen als de inflatie niet verder afkoelt. Hoewel het monetaire beleid als restrictief werd gezien, gaven veel deelnemers commentaar op hun onzekerheid over de mate van restrictiviteit, aldus de notulen. “Leden merkten op dat, hoewel de inflatie het afgelopen jaar was afgenomen, er de afgelopen maanden geen verdere vooruitgang was geboekt in de richting van de doelstelling van 2 procent. De recente maandelijkse gegevens lieten een aanzienlijke stijging zien in de componenten van zowel de goederen- als de dienstenprijsinflatie”, aldus de samenvatting. Fed-functionarissen wezen tijdens de bijeenkomst op verschillende opwaartse risico's voor de inflatie, vooral als gevolg van geopolitieke gebeurtenissen en wezen op de druk die de inflatie uitoefende op consumenten, vooral op degenen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Leden van het Comité uitten ook hun bezorgdheid over het feit dat consumenten hun toevlucht namen tot risicovollere vormen van financiering om rond te komen, aangezien de inflatiedruk aanhoudt. “Veel deelnemers merkten op dat de financiën van huishoudens met lage- en middeninkomens steeds meer onder druk kwamen te staan, wat deze deelnemers zagen als een neerwaarts risico voor de vooruitzichten voor de consumptie”, aldus de notulen. “Ze wezen op een toenemend gebruik van creditcards en koop-nu-betaal-later-diensten, evenals een verhoogd achterstallig percentage betalingen voor sommige soorten consumentenleningen.” Men was grotendeels wel optimistisch over de groeivooruitzichten, hoewel ze dit jaar enige matiging verwachtten. Ze zeiden ook dat ze verwachten dat de inflatie uiteindelijk zal terugkeren naar de doelstelling van 2 procent, maar zijn ze onzekerder geworden over hoe lang dat zou duren en hoeveel impact de hoge rente tijdens die periode op het proces zal hebben. Immigratie werd herhaaldelijk genoemd als een factor die zowel de arbeidsmarkt stimuleert als het consumptieniveau op peil houdt. De volgende beleidsvergadering van de Federal Reserve vindt plaats op 11 en 12 juni 2024. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.