Wall Street lager gesloten na zorgen van de Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten, nadat uit de notulen van de Fed bleek dat men zich toch flinke zorgen maakte over de hardnekkige inflatie.

De S&P 500 sloot 0,3 procent lager op 5.307,01 punten, de Nasdaq daalde 0,2 procent tot 16.801,54 punten en de Dow Jones-index verloor 0,5 procent tot 39.671,04 punten.

Het was woensdag de dag van de Fed notulen en de cijfers van Nvidia die nabeurs worden gepubliceerd.

Uit de notulen van de beleidsvergadering van 30 april-1 mei van de Fed bleek dat de leden zich zorgen maken over het gebrek aan vooruitgang in de afgelopen maanden in de richting van een lagere inflatie. Uit de notulen bleek ook dat “verschillende deelnemers” de bereidheid bespraken om de rente te verhogen als de inflatie niet verder zou dalen richting de doelstelling van 2 procent.

Leden van het Comité uitten ook hun bezorgdheid over het feit dat consumenten hun toevlucht namen tot risicovollere vormen van financiering om rond te komen, aangezien de inflatiedruk aanhoudt. “Veel deelnemers merkten op dat de financiën van huishoudens met lage- en middeninkomens steeds meer onder druk kwamen te staan, wat deze deelnemers zagen als een neerwaarts risico voor de vooruitzichten voor de consumptie”, aldus de notulen. “Ze wezen op een toenemend gebruik van creditcards en koop-nu-betaal-later-diensten, evenals een verhoogd achterstallig percentage betalingen voor sommige soorten consumentenleningen.”

Men was grotendeels wel optimistisch over de groeivooruitzichten, hoewel ze dit jaar enige matiging verwachtten. Ze zeiden ook dat ze verwachten dat de inflatie uiteindelijk zal terugkeren naar de doelstelling van 2 procent, maar zijn ze onzekerder geworden over hoe lang dat zou duren en hoeveel impact de hoge rente tijdens die periode op het proces zal hebben.

Verder bleek woensdag dat de verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten in april is gedaald. Op maandbasis daalden de verkopen met 1,9 procent tot 4,14 miljoen woningen geannualiseerd. Er werd vooraf door economen gerekend op een stijging van 1,4 procent tot 4,25 miljoen verkochte woningen. De doorsnee verkoopprijs bedroeg 407.600 dollar. Dit is een stijging van 5,7 procent op jaarbasis.

De olieprijzen daalden , na onder meer een toename van de olievoorraden in de VS. Een vat WTI-olie daalde 1,4 procent naar 77,57 dollar.

De tienjaarsrente in de VS steeg licht naar 4,43 procent. De euro/dollar daalde licht naar 1,0820.

Stijgers en dalers

Nvidia sloot voor de bekendmaking van de cijfers 0,5 procent lager. Analisten voorspellen dat de omzet het afgelopen kwartaal bijna is verviervoudigd tot 24,6 miljard dollar, terwijl erop gerekend wordt dat de winst is vervijfvoudigd tot 5,60 dollar per aandeel. Het concern zelf mikte op een omzet van 23,5 tot 24,5 miljard dollar.

Target daalde met 8,0 procent, na tegenvallende winstcijfers. De retailer zei op het punt te staan een einde te maken aan de jarenlange reeks van dalingen van de identieke omzet.

Toll Brothers daalde 8,5 procent, ondanks dat de luxe huizenbouwer beter dan verwachte kwartaalresultaten rapporteerde.

De aandelen van Tesla daalde met 3,5 procent, nadat de verkopen van het bedrijf in Europa naar het laagste punt in vijftien maanden waren gezakt, aldus een Bloomberg-rapport

ViaSat daalde bijna 16,5 procent. Het satellietcommunicatiebedrijf boekte het afgelopen kwartaal een verlies, terwijl de omzet met 73 procent steeg, gedreven door een bijdrage van de recente overname van Inmarsat.

Urban Outfitters daalde met 4,6 procent na cijfers. Het bedrijf rapporteerde over het afgelopen kwartaal een aangepaste winst van 0,69 dollar per aandeel, waarmee de analistenverwachting van 0,53 dollar per aandeel werd overtroffen. De omzet steeg met 7,8 procent tot 1,2 miljard dollar.