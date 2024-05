Snowflake verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Snowflake

(ABM FN-Dow Jones) Snowflake heeft het afgelopen kwartaal de omzetverwachtingen overtroffen, maar stelde met zijn winstcijfers teleur. Tevens verhoogde het bedrijf de verkoopvooruitzichten voor de rest van het jaar. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de aanbieder van software voor cloud-data-opslag. Snowflake boekte het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 30 april, een omzetgroei op jaarbasis van 33 procent van 225,6 miljoen naar 828,7 miljoen dollar. De verwachtingen lagen zo rond de 787,0 miljoen dollar. De leverancier van cloud-datawarehousing-software boekte een verlies van 317 miljoen dollar, of 0,95 dollar per aandeel, vergeleken met een verlies van 225,6 miljoen dollar, of 0,70 dollar per aandeel, in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Exclusief eenmalige posten bedroeg de gecorrigeerde winst 0,14 dollar per aandeel. Door FactSet geraadpleegde analisten hadden op 0,18 dollar per aandeel gerekend. Snowflake zei dat het nu 485 klanten heeft die meer dan 1 miljoen dollar aan productinkomsten per jaar genereren, een stijging van 30 procent ten opzichte van een jaar geleden. Outlook Voor het huidige kwartaal verwacht Snowflake een productomzet van tussen de 805 en 810 miljoen dollar. Analisten voorspelden dat het bedrijf volgens FactSet voor het komende kwartaal op 793,0 miljoen dollar zou uitkomen. Snowflake verhoogde ook zijn verwachtingen voor de productomzet voor het hele jaar naar 3,30 miljard dollar, van een eerder gegeven 3,25 miljard dollar. Het aandeel steeg na de cijfers 5,7 procent Bron: ABM Financial News

