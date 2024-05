Olieprijzen opnieuw verder gedaald Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn woensdag voor de derde dag op rij lager gesloten, nadat de olievoorraden in de VS waren gestegen en de Fed zich toch flinke zorgen maakt over de inflatie. Bij een settlement van 77,57 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,4 procent goedkoper. In de week eindigend op 17 mei stegen de voorraden ruwe olie met 1,8 miljoen vaten en de benzinevoorraden daalden daarentegen met 0,9 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 0,4 miljoen vaten en de capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 90,4 naar 91,7 procent. Wat ook niet meehielp waren de notulen van de Fed, waaruit bleek dat de kans dat rentes langer hoger blijven, almaar groter worden. Dit kan mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de economie en daarbij behorende vraag naar onder meer olie en benzine. Verder is het zo dat het zogenaamde zomerseizoen in de VS begint tijdens het Memorial Day-weekend op 27 mei en loopt tot Labor Day wat plaatsvindt op maandag 2 september. De matige vraag naar benzine in de aanloop naar de seizoens sterke periode heeft zorgen doen ontstaan over de vooruitzichten voor de vraag, aldus analisten. Bron: ABM Financial News

