Wall Street neemt afwachtende houding aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen daalden woensdag licht met nog een paar uur handel te gaan. Dit in afwachting van de Fed-notulen en de kwartaalcijfers van Nvidia

De S&P 500 noteerde 0,2 procent lager op 5.309,41 punten, de Nasdaq daalde 0,3 procent naar 16.787,03 punten en de Dow Jones-index daalde 0,4 procent tot 39.711,99 punten.

Recente opmerkingen van Fed-functionarissen suggereren dat een meerderheid nog een tijdje wil wachten met het verlagen van de rente om te zien of de inflatie zijn neerwaartse pad hervat.

"Uit de notulen zal vermoedelijk blijken dat de deur naar een mogelijke renteverlaging blijft openstaan, maar dat er meer vertrouwen nodig is dat de inflatie echt afkoelt", aldus analisten van IG. Dit waren ook de woorden van Fed-bestuurder Christopher Waller eerder deze week.

Volgens de FedWatch-tool van CME prijst de markt de kans dat de Fed de rente tijdens de volgende beleidsvergadering in juni ongewijzigd laat in op 98,4 procent en een kans van 80,4 procent dat de Fed in juli ook vasthoudt aan het huidige tarief van 5,25 tot 5,50 procent. De kans op een renteverlaging van ten minste 25 basispunten wordt tijdens de daaropvolgende bijeenkomst in september geschat op 60,1 procent.

De aandacht is ook gericht op de kwartaalcijfers van Nvidia, na het slot op Wall Street. "De verwachtingen voor Nvidia’s resultaten zijn hooggespannen en zullen ongetwijfeld een significante impact hebben op de beurskoersen na sluitingstijd", aldus Kevin Verstraete van Lynx.

"De lat ligt hoog", zeiden analisten van Jefferies. De verwachtingen zijn zo hooggespannen dat een teleurstelling bijna onvermijdelijk is, waarschuwde ING. Volgens de analisten van Oppenheimer ziet Nvidia een "onverzadigbare" vraag en dus zal het bedrijf de marktverwachtingen vermoedelijk verslaan en de omzetverwachting verhogen.

Verder bleek woensdag dat de verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten in april is gedaald. Op maandbasis daalden de verkopen met 1,9 procent tot 4,14 miljoen woningen geannualiseerd. Er werd vooraf door economen gerekend op een stijging van 1,4 procent tot 4,25 miljoen verkochte woningen. De doorsnee verkoopprijs bedroeg 407.600 dollar. Dit is een stijging van 5,7 procent op jaarbasis.

De olieprijzen daalden licht, na een toename van de olievoorraden in de VS. Een vat WTI-olie daalde 0,7 procent naar 78,10 dollar.

De tienjaarsrente in de VS bleef dicht bij huis en noteerde op 2,42 procent. De euro/dollar daalde licht naar 1,0844.

Stijgers en dalers

Nvidia noteerde fractioneel lager, in aanloop naar de kwartaalcijfers nabeurs. Analisten voorspellen dat de omzet het afgelopen kwartaal bijna is verviervoudigd tot 24,6 miljard dollar, terwijl erop gerekend wordt dat de winst is vervijfvoudigd tot 5,60 dollar per aandeel. Het concern zelf mikte op een omzet van 23,5 tot 24,5 miljard dollar.

Target daalde met 6,5 procent, na tegenvallende winstcijfers. De retailer zei op het punt te staan een einde te maken aan de jarenlange reeks van dalingen van de identieke omzet.

Toll Brothers daalde ruim 7 procent, ondanks dat de luxe huizenbouwer beter dan verwachte kwartaalresultaten rapporteerde.

De aandelen van Tesla daalde met 3,5 procent, nadat de verkopen van het bedrijf in Europa naar het laagste punt in vijftien maanden waren gezakt, aldus een Bloomberg-rapport

ViaSat daalde bijna 15 procent. Het satellietcommunicatiebedrijf boekte het afgelopen kwartaal een verlies, terwijl de omzet met 73 procent steeg, gedreven door een bijdrage van de recente overname van Inmarsat.

Urban Outfitters daalde met 4,3 procent na cijfers. Het bedrijf rapporteerde over het afgelopen kwartaal een aangepaste winst van 0,69 dollar per aandeel, waarmee de analistenverwachting van 0,53 dollar per aandeel werd overtroffen. De omzet steeg met 7,8 procent tot 1,2 miljard dollar.

