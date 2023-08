Grote verrassing Philips voorbeurs en nare verrassing uit Azië

De AEX-indicatie is honderdsten in het rood. Er is goed nieuw op het Damrak en slecht nieuws uit China en Azië.

AEX-fonds steekt AEX een handje toe, want Exor, het in Amsterdam genoteerde beleggingsfonds van de beroemde familie Agnelli (ja, die) gaat in één keer even groot in Philips! Blijkbaar zijn de Italianen niet bang voor miljardenclaims...? Wat een opsteker voor Philips.



Hoe zit dit echter? Er zijn inderdaad geen grote grootaandeelhouders van wie Exor dit hele belang kon overnemen, of het had een hele reeks moeten zijn. Hooguit 5% dus en de rest in de markt gekocht? Dat gaat niet in één dag en dan moet er al bij 3%, 5% en 10% worden gemeld, toch? Er is niets te zien de AFM registers.



Het overzicht nu:

Europese futures openen -0,2% à -0,4%

De Amerikaanse staan -0,2%

In Azië staat alles ruim een procent lager, afgelopen vrijdag wordt nog even ingeprijsd. Met name China ligt slecht waar - zo meer - er weer een vastgoedspook op de beurs rondwaart. De Hang Seng zakt met 2,3% en de Hang Seng Tech-index zelfs met 2,9%

Alibaba -3,5%

Tencent -1,3%

TSMC -0,9%

Samsung -0,4%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -6,4% op 14,8 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +3,2% op 112,1

De dollar stijgt 0,2% naar 1,0929

Goud levert 0,1% in, olie daalt -1,1% en crypto moet tienden terug. Bitcoin staat nu op $29.380,26

De rentes moeten nog opstarten:



U ziet de score op het bord:



In 2008 was een van de eerste brokkenpiloten in wat de Kredietcrisis werd ene Countrywide Financial. China heeft nu vastgoedfonds Country Garden als hoofdpijndossier en dat wordt al in één naam genoemd met het roemruchte Evergrande. De stand van zaken:



Geen leuke start van de week na vreselijke vrijdag, maar ondanks dat de markten geen haast maken te stijgen, is er nog helemaal niks aan de hand. De AEX (oranje) staat op slotbasis precies 4% onder haar laatste top. Onze (tienjaars) rente loopt wel weer op, maar hier staan nog geen nieuwe pieken.



Niettemin kan misschien verhoogde staat van paraatheid geen kwaad, want de vroegcyclische indices dippen wel: zie hier de Philadelphia Semiconductor Index (SOX oranje) en de Nasdaq China Golden Dragon Index, ofwel Chinese technologie in New York:



Zelfs daar moet u toch selectief kijken, want dit is ook nieuw? Waar het vroegcylische Besi bij ons maar door stijgt, staat bij het veel minder cyclische ASML misschien wel de opgaande trend onder druk. Zelden hebt u deze twee zo uiteen zien lopen.



Het goede nieuws kan zijn dat waar de koersen van vooral chippers en tech onder druk staan, de winstverwachtingen oplopen. Zowel voor de S&P 500 als de Nasdaq 100. En rap ook. Ergo, met name Amerikaanse technologie wordt eindelijk eens wat goedkoper. En we vonden het toch veel en veel te duur?

Misschien komt er nog een kans voor iedereen die meent dat hij of zij de boot heeft gemist.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot van vrijdag.

De agenda is... he-le-maal leeg!

En dan nog even dit

De terugblik en kijk maar niet onderaan dit lijstje:

Dow Jones +0,3%

S&P 500 -0,1%

Nasdaq Composite -0,7%

Nasdaq 100 -0,7%

Russell 2000 +0,1%

SOX -2,3%

Nasdaq China Golden Dragon Index -3,7%

Bij deze nog een keer:

De dagelijkse olieconsumptie beweegt zich rond records:

Oh:

Het wordt ingewikkeld?

Steun op nul!

Uiteindelijk neemt de gewone industrie crypto over?

Zeg het maar:

Want gratis bestaat niet:

Veel plezier en succes vandaag.