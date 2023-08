Slotcall: halfbakken rebound AEX, want Wall Street bokt alweer

Misschien wel saved by the bell, want met Wall Street vandaag eenmaal open loopt de winst er heel langzaam uit.

De Nasdaq staat zelfs -1,2%, als de Amsterdamse gong de beursdag sluit. Het leek eerder op de dag vandaag een klassieke rebound, na een voor zomer 2023 begrippen behoorlijk dagje omlaag gisteren. Niet dat vanochtend alle verliezen waren uitgepoetst, maar er was wel duidelijk reactie en herstel.

Aandelen omhoog

Dollar omlaag

Rentes omhoog

Volatiliteit omlaag

Kortom, bescheiden risk-on

Het is afwachten of New York dit vasthoudt. Gisteren ging de Big Board na ons avondeten ook nog even de andere kant uit. Verder is er weinig opzienbarends vandaag. Bij ons worden goede cijfers van ABN Amro en Ahold Delhaize slecht ontvangen en Ebusco komt net weg met slechte, maar niet onverwachte Q2's.

Wel deden we het vandaag vooral met Chinese inflatiecijfers, of moeten we deflatie zeggen?



Getuige de marktverwachtingen hoeven we voor euro en dollar - hier in thuistenue - voorlopig nog niet aan deflatie te denken. En ook nog geen 2%, het mandaat voor ECB en Fed.



Morgen is de Amerikaanse inflatie aan de beurt. En 's middags is er nog veel meer in de VS, waar onder een wagonlading aan staatsobligatieveilingen. Zelfs de dertigjaars komt voorbij. Kortom, het kan morgen onrustig zijn in dollar en VS rentes en dan laat de rest nooit lang op zich wachten.



Ahold Delhaize

Onze analist Niels Koerts rekende vandaag op een outlook verhoging 2023 bij de Q2's van Ahold Delhaize, maar die blijft beperkt tot - zij het zeker niet de minste parameter - de vrije kasstroom. Prima cijfers verder, het concern vergeet nooit zijn aandeelhouders en wat ziet Niels nog meer?

De supermarktketen grijpt zijn nette tweedekwartaalcijfers deels aan om zijn outlook te verhogen. De verwachting voor de vrije kasstroom gaat met 5% omhoog naar de bandbreedte €2,0-€2,2 miljard.



De winstverwachting blijft echter intact. Dit betekent dat het management nog altijd rekent op een winst per aandeel die op hetzelfde niveau uitkomt als vorig jaar.



Hoewel de loonkosten fors zijn toegenomen en Ahold Delhaize in de tweede jaarhelft te maken krijgt met een fors negatief valuta-effect had het bedrijf wat ons betreft zijn outlook voor de winst per aandeel mogen verhogen.



In de eerste zes maanden van dit jaar is de winst per aandeel al met 7,5% gestegen. Als we daarbij optellen dat de energie- en grondstofprijzen in Europa afkomen, is een winststijging over het gehele boekjaar goed haalbaar.



Deze voorzichtige outlook verklaart ook mogelijk de negatieve koersreactie op de beurs. Het statement waarin CEO Frans Muller een beursgang van Bol.com op korte termijn uitsluit, speelt vermoedelijk ook een rol.

Inderdaad, Ahold Delhaize vindt dit net het juiste klimaat om Bol.com naar de beurs te brengen. Lees: het bedrijf hoopt er eens veel meer voor te krijgen. Net als HAL met CoolBlue. Parfumerie Douglas gaat mogelijk wel naar de beurs. Zie de hoge multiples van Franse luxemerken en u snapt waarom de wel.

ABN Amro

Onze analist Martin Crum is misschien niet eens zo zeer kritisch over ABN Amro en haar Q2's zelf, als wel de macro-economische omgeving waarin de bank opereert. Aan de andere kant, hadden we niet al zeker in H1 mindere tijden verwacht?

De tweedekwartaalcijfers van de bank waren zonder meer goed, al zal een criticaster de resultaten allicht betitelen als een 'mixed bag.' De hoger dan verwachte winst over het tweede kwartaal wordt overschaduwd door het loslaten van de kostendoelstelling voor 2024 en het ontbreken van de aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma.



De rentemarge van de bank is met zo'n 1,6% weer terug op niveau. Al te veel ruimte voor verdere verbetering zien wij niet, temeer daar de concurrentie op met name de hypotheekmarkt toeneemt.



Los van wat meer concurrentie op de voor de bank belangrijke hypotheekmarkt en het vermoedelijk pieken van de rentemarge geldt dat de economie van de eurozone het moeilijk heeft.



De groei is vrijwel stilgevallen in landen als Duitsland, terwijl in Nederland marktvorsers rekening houden met een stijging van het aantal faillissementen nu de coronasteun echt terugbetaald moet worden.



Beleggers dienen er dan ook rekening mee te houden dat op enig moment de voorzieningen slechte leningen alsnog zullen oplopen, vermoedelijk al in de tweede jaarhelft. De vrijval voorzieningen 'non performing loans' is geen blijvertje.

Nog een banken dingetje: uit de lucht vallende windfall taxes is willekeur. Toch? Houden markten niet van. Staat nog los van de goed of fout vraag. Zo worden banken in feite ook publieke nutsbedrijven. Als ze er zoals in 2008 een zooitje van maken, worden ze gered en ze worden weer afgeroomd als ze winst maken.

Nogmaals, bepaalt u zelf of u voor of tegen windfall taxes bent, maar ze zijn niet risicoloos. Bedrijven kunnen ook hun boeltje pakken. Suggereerde de Shell CEO dat ook niet, toen dat deze winter ook ter sprake kwam, dat ze behalve naar Londen, bij de verhuizing uit Den Haag ook nadrukkelijk naar de VS keken?

Ergo: nog een keer een windfall tax en wij vertrekken ook uit het VK...?

Vopak

Dat is het vervelende dat onze bedrijven altijd cijferkluitjesvoetbal spelen. Dan blijft er wel eens wat liggen. Vopak had u nog tegoed van ons. Alweer Martin:

Vopak heeft een goed tweede kwartaal achter de rug, maar heeft dat niet benut om de outlook verder aan te scherpen. Daar is het allicht ook wat vroeg voor, na de verhoging in mei van dit jaar.



De bezettingsgraad van de olieopslagtanks is helaas lastig in te schatten. Sommige Amerikaanse zakenbanken rekenen voor 2024 op een overaanbod van olie, maar dat geldt wat ons betreft toch als koffiedik kijken: de oliemarkt is ongebruikelijk onzeker, samenhangend met sancties tegen Russische olie en een Opec+ die geen moeite heeft met productiebeperkingen.



De 'war on fossiles' in het Westen houdt aan en dat is zeker iets om rekening mee te houden bij een belegging in Vopak, al neemt het belang van olieopslag in het geheel wel gradueel af. Het concern zoekt zijn heil in toenemende mate in onder andere gas en schonere energievormen.

Helaas, onze analisten zijn nog niet aan de cijfers van Ebusco toegekomen. Tegenvallers bevestigd, de situatie is gelukkig niet nog beroerder geworden en ho-pe-lijk wordt nu alles beter. Daar moet u het eerst mee doen.

Brede markt

Wenst u de AEX future even veel succes vanavond in New York en wat valt er meer op? Bescheiden plussen aandelen in EU en minnen in de VS, de dollar zakt wat weg en olie ligt wel aardig.



Let trouwens op oliesoortjes Brent en WTI, hier is technisch misschien iets moois in de maak.



De rentes winnen een paar basispunten terug van de dertien die er gisteren door het gootje gingen.



Beursplein 5

Eerst de bankenadviezen vandaag, waar u vooral Alfen op ziet speren. Klik op het plaatje voor de details

Verder nog iets? Niet veel. De meeste fondsen doen niet veel.

Shell is zomaar stijger van de dag, maar staat nog wel een eurootje onder de top dit jaar

De verzekeraars gaan beter in de rebound na die financial filering gisteren dan onze banken

Weggezakt vandaag, want ze begonnen wel leuk. Besi is niet stuk te krijgen, ASMI ligt ook zeker goed, maar ASML hannest al een tijdje

Basic-Fit staat vrijwel dagelijks bij de stijgers of dalers van de dag, maar per saldo gebeurt er niet veel

In Duitsland stijgt Delivery Hero +4,7% op cijfers, zowaar winst en verhoogde outlook, maar de koerswinst van Just Eat Takeaway verbleekt hierbij. Jee, het fonds eindigt zelfs nog in de min

Terwijl overal vliegvelden en carriers record melden... moeten wij het doen met Schiphol en Air France-KLM

Het humeur van PostNL beleggers laat zich weer raden?

Tja, Azerion. Dit is gewoon voor profs

Nog even dit plaatje en... het is natuurlijk maar net welk timeframe u neemt. Dit is sinds de beursgang van Delivery Hero.



