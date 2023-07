Draagvlak onder Nederlandse beurs verbetert iets

Het stagnerende verloop van de AEX ging de afgelopen maanden vergezeld van een broos draagvlak. Maar de Advance/Decline-ratio (A/D-ratio) krult op de zeer korte termijn wat op en begint langzaam weer te verbeteren.

Het draagvlak onder de Nederlandse beurs lijkt op korte termijn wat sterker te worden. Het aantal stijgende aandelen neemt dagelijks iets toe ten opzichte van het aantal dalers. Dat kunnen we concluderen aan de hand van een licht herstel van de Advance/Decline-ratio (A/D-ratio) van de Nederlandse beurs.

De A/D-ratio is een zogenaamde breadth indicator. Die vergelijkt dagelijks het aantal stijgende met het aantal dalende aandelen en beoordeelt daarmee het draagvlak van de Nederlandse beurs.

Steeds meer pijlers

Nu er, cumulatief gezien, dagelijks iets meer aandelen in de plus eindigen neemt het aantal pijlers onder de markt toe. Hierop is het bouwwerk van de beurs gefundeerd, dat zo aan stabiliteit wint. Zie ook de uitleg van A/D-ratio onderaan.

Ik leid ook hieruit af dat de aarzeling van de AEX geen ernstige technische schade oplevert.

Deze stagnatie zien we ook op andere westerse aandelenbeurzen. Beleggers houden blijkbaar de hand op de knip nu centrale banken deze week hun rentebeleid uit de doeken zullen doen. Woensdag komt de Amerikaanse Fed, donderdag volgt de ECB

Vandaag bekijk ik de AEX-index, alsmede de Advance/Decline-ratio.

AEX-index

De AEX-index laat, ondanks de recente hapering, geen grote technische krassen zien. Wel is het koersverloop volkomen vlak, dus neutraal.

In de afgelopen maand zijn er twee vergeefse pogingen gewaagd de horde rond 777,58 punten (top van medio februari) te breken. Daarmee is het aantal toppen in deze zone opgelopen tot zes.

Per saldo is Nederlands bekendste beursindex niet vooruit te branden.



Draagvlak onder de beurs verbetert serieus

Het draagvlak onder de Nederlandse beurs was in de afgelopen maanden flink afgebrokkeld. De daling van de Advance/Decline-ratio sinds maart liet zien dat het aantal dalers is toegenomen ten koste van het aantal stijgers.

Maar op korte termijn signaleert de breadth indicator dat het draagvlak van de beurs iets verbetert. Het patroon met lagere toppen is in elk geval gebroken.



Uitleg Advance/Decline-ratio

De Advance/Decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.

Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien. Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.

De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is. Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.

Omdat wij een cumulatieve berekening maken van de verhouding stijgers/dalers, gedraagt de A/D-ratio zich als een index, met zowel stijgende als dalende trends.

Cumulatief houdt in dat alle resultaten van het begin af aan bij elkaar zijn opgeteld. Het is de som van alle delen vanaf de start van de berekening.

De waarden in de prijs-as zijn niet van belang, het gaat vooral om de richting van deze indicator. Cumulatieve berekeningen worden vaak uitgedrukt door middel van grafieken of tabellen.

De A/D-ratio is lastig te doorgronden. Op presentaties en seminars gebruik ik, om deze indicator inzichtelijk te maken, vaak onderstaand gesimplificeerd voorbeeld:

Stel, de Nederlandse economie wordt gevormd door 100 bedrijven.

In een bepaalde periode groeit die economie met 5%.

Slechts 10 bedrijven zijn hiervoor verantwoordelijk.

Dan dragen de overige 90 bedrijven dus niet bij aan die groei.

De conclusie zou dan zijn dat het fundament onder de economische groei niet echt sterk is, want slechts een minderheid van de bedrijven stimuleert de algehele prestaties van de economie.

Stel dat die 100 bedrijven de Nederlandse beurs zouden vormen:

De beursindex stijgt in een bepaalde periode met 5%

Maar slechts 10 van die 100 aandelen boeken in die periode koerswinst

De overige 90 dragen dus niet bij aan de opmars van de beursindex.

De A/D-ratio van de beurs stijgt dan niet met de beurs mee (en daalt waarschijnlijk nog)

De conclusie is dan dat het draagvlak onder de beurs niet sterk is.

Slechts een minderheid van de aandelen draagt bij aan de algehele prestaties van de beursindex.