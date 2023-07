ASML verdrievoudigt in één kwartaal export naar China

De koers valt misschien wat tegen vandaag, maar dat kan en mag de ASML-pret niet drukken, getuige weer uitstekende Q2's. Het bedrijf levert consequent, ondanks eerst Covid-19, toen de supply chain, inflatie en oorlog en... China.

Kijk nu zeker even mee. Gepikt van een oplettend Twitter. Zie het verschil in omzet met Q1. In het afgelopen kwartaal had ASML een hele goede klant aan... China. Hoe zou dat nou toch komen? Enfin, dat verhaal kent u tot uitentreuren. Het plaatje komt uit de investor presentation van vandaag.



DUV-machines

Op herhaling, dit is was ASML zegt over de exportbeperkingen naar China. Het moet gaan om DUV-machines, alles wat daar onder zit en wellicht allerhande servicewerk, want de export van ASML hoogste segment machines (EUV) mag al veel langer niet meer.



Dividend en aandeleninkoop

Als aandeelhouder vindt ondergetekende dit weer het leukste plaatje. Voor het dividendrendement hoeft u ASML niet te hebben, maar wel voor de dividendgroei en aandeleninkoop. In tien jaar ging er liefst rond €25 miljard naar de aandeelhouders. Buy&Hold-beleggers van tien jaar terug maken nu dikke double digits.



Deze had u ook voorbeurs al gezien. Laten we het zo zeggen: omzet en winst zijn heel wat minder volatiel dan koers en waardering.



Nog een plaatje uit eigen keuken. Wie lekker op de aandelen blijft zitten ziet dus jaar-na-jaar de return met procenten tegelijk groeien - en dat is het echte geheim van zulke aandelen. Daarvan is Apple weer het mooiste voorbeeld. Microsoft kan er ook wat van en ga zo maar door. Is growth blue chips een mooie naam?



Oud-collega Paul Weeteling nog even: