Het is rood voorbeurs, China niest, TomTom lijkt goed en Shell is serieus

De AEX-indicatie is -0,8% en de index lijkt zo even van de nieuwe jaartoppen van vorige week af te komen.

We doen het voorbeurs met meevallende cijfers TomTom, een tegenvallend Chinees BBP-cijfer en uiteraard zijn alle ogen gericht op het losbarstende cijferseizoen. Morgenavond zijn Tesla en Netflix aan de beurt en woensdagochtend kijkt de beurswereld naar ASML.

Is ASML, ondanks die koersexplosie dit jaar, nou zo'n achterblijver, of gaan het nog veel sneller stijgende ASMI en Besi veel te hard? Opvallend is dat onze drie chippers momenteel even duur zijn. En dat is historisch gezien een zeldzaamheid.



Het overzicht nu:

Europese futures openen tussen 0,1% en -0,8%, ofwel de AEX lijkt de slechtste

De Amerikaanse doen -0,1% à -0,2%

In Azië staat China ruim 1% lager, Japan is dicht en Hongkong is onverhoopt gesloten vanwege een cycloon.

TSMC 0,0%

Samsung -0,3%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -2,0% op 13,3 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet +0,7% op 112,5

De dollar ligt vlak op 1,1229

Goud daalt 0,1%, olie verliest 0,9% en crypto dikt net een tiende aan. Bitcoin doet het nu op $30.285,36

De rentes beleven zowaar een rustige maandochtend.



TomTom is het eerste fonds op het Damrak - hemelsbreed zit het bedrijf ook maar op een kilometertje van de beurs - met Q2's en die vallen dik mee. Het verlies loopt terug en het bedrijf verhoogt de omzet- en vrije kasstroomverwachting.







Zou het aandeel ooit nog een keer weer tot leven komen...?



Er is meer, het is Shell menens?



Hier gaat het om, het is snel groeiende business. Hoe lucatief is het alleen...?



De bron:

Shell is considering options for its global renewable power unit that include spinning it off into a separate business and selling a stake to outside investors https://t.co/Wqbn0Maz9Z — Bloomberg Markets (@markets) July 17, 2023



Het marktbrede nieuws nu is het tegenvallend Chinese BBP Q2 op jaarbasis. Dit is een flinke misser.



Op kwartaalbasis valt het BBP wel mee. Er is nog meer data uit China, een mixed bag dus.



In de VS is er vandaag alleen de eerste voorlopende indicator, de Empire State Manufacturing Index laat zien hoe het met de economische bedrijvigheid in de regio New York staat.



We gaan het zien. De koersen en vooral de waarderingen willen niets van recessie weten, lijkt het wel.

A US recession was (supposedly) unavoidable. Here are two reasons why the downturn has failed to materialize. Presented by @CMEGroup pic.twitter.com/ICTul75atm — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 11, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot van vrijdag.

07:59 AEX start handelsweek in het rood

07:36 TomTom verhoogt omzetverwachting

07:27 Europese beurzen openen naar verwachting lager

07:20 Groei Chinese detailhandelsverkopen loopt terug

07:20 Productie Chinese industrie stijgt harder dan verwacht

07:10 Chinese economie groeit minder hard dan verwacht

07:02 Beursagenda: buitenlandse fondsen

07:02 Beursagenda: macro-economisch

07:01 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

16 jul Drukke week in verschiet

16 jul Advertentie-inkomsten Twitter gehalveerd

16 jul Vivoryon geeft update over behandeling Alzheimer

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

07:30 TomTom - Cijfers tweede kwartaal

09:00 Holland Colours - €3,41 ex-dividend



04:00 Economische groei - Tweede kwartaal (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - Juni (Chi)

04:00 Industriële productie - Juni (Chi)

14:30 Empire State index - Juli (VS)

En dan nog even dit

Ter memorie

WATCH: The Dow gained a third of a percent, while the S&P 500 and the Nasdaq both dipped fractionally as US stocks ended mixed on Friday https://t.co/cnEMXd1m8H pic.twitter.com/1ORky4g578 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 15, 2023



Screendump:



De bron:

The ECB will boost borrowing costs to a peak of 4% in September, according to a survey of economists who’re becoming more hawkish as inflation proves to be stubborn https://t.co/s6MIOyQBfY — Bloomberg Markets (@markets) July 17, 2023



Oef:

Remote work risks wiping $800 billion from the value of office buildings in major cities, according to a McKinsey report https://t.co/90OSZ5EzHQ — Bloomberg Markets (@markets) July 17, 2023



Eindeloos verhaal:

Microsoft moved a step closer toward buying Activision in the biggest acquisition ever seen in the videogame industry after a US appeals court paused the FTC’s request to halt the deal https://t.co/cY3rNDTEAT pic.twitter.com/a5WyK57UvL — Reuters Business (@ReutersBiz) July 15, 2023



Goed idee?

Japan plans to propose a global stockpile for natural gas, similar to the emergency reserve in the oil sector, to help avoid future shortages and stabilize prices https://t.co/pQKzIV6f53 — Bloomberg Markets (@markets) July 17, 2023



Ja, waar is dit fout gegaan :-)

NEW: Telecom Italia once pitched a plan to buy Apple. Now it faces having to sell its most prized asset to tackle spiraling debt.



What went wrong? https://t.co/Ae6LaYBhoD — Bloomberg Markets (@markets) July 17, 2023



Taxes, bureaucratie en regels:

One in four German small and mid-sized companies would consider throwing in the towel, a new survey shows https://t.co/sMfzociupp — Bloomberg Markets (@markets) July 16, 2023



Veel plezier en succes vandaag.