Krachtige instroom van kapitaal naar Nederlandse aandelen

Zou het niet gewoon erg veel te maken hebben met inkoop eigen aandelen van de grote bedrijvenInkoop van eigen aandelen is één van de manieren waarop een onderneming de overtollige cash kan gebruikenDoor aandeleninkoop stijgt de winst per aandeel van zittende aandeelhoudersIn tegenstelling tot dividend zien aandeelhouders aandeleninkoop niet als een vaste jaarlijkse ‘verplichting’Aandeleninkoop creëert op zichzelf geen waarde voor aandeelhoudersDe signaalfunctie van aandeleninkoop is vaak positief, waardoor de koers op de korte termijn kan stijgen als een inkoop wordt aangekondigdTiming is belangrijk, inkoop is op de lange termijn gunstiger als de aandelen worden gekocht wanneer deze ondergewaardeerd zijn Ondernemingen kunnen op de beurs hun eigen aandelen terugkopen van beleggers. Net als bij andere aanwendingen van de cash die een onderneming genereert, is de inkoop van eigen aandelen alleen een goede optie als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.