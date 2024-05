Consumentenvertrouwen VS zakt verder weg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in mei verder gedaald, terwijl de inflatieverwachting juist steeg. Dit bleek vrijdag uit voorlopige cijfers van de Universiteit van Michigan. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 77,2 in april naar 67,4 begin deze maand. Het vertrouwen in de huidige staat van de economie verslechterde van 79,0 tot 68,8. Over de economische verwachtingen werden de ondervraagden ook iets minder optimistisch. Deze deelindex daalde van 76,0 naar 66,5. Het consumentenvertrouwen daalde in mei met ongeveer 13 procent, na drie opeenvolgende maanden van zeer weinig verandering. Deze daling met 10 indexpunten is statistisch significant en brengt het sentiment naar het laagste peil in ongeveer zes maanden. De trend in het sentiment van deze maand wordt gekenmerkt door een brede consensus onder consumenten, met dalingen onder alle leeftijds-, inkomens- en opleidingsgroepen, aldus Surveys of Consumers Director Joanne Hsu. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam begin deze maand uit op 3,5 procent, tegen 3,2 procent eind april. De inflatieverwachting voor de komende 5 jaar steeg van 3,0 naar 3,1 procent. Bron: ABM Financial News

