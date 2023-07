Van optiehandelaar tot Hoofd Beleggersdesk: maak kennis met de nieuwe aanwinst van IEX

Hildo Laman is het nieuwe hoofd van de Beleggersdesk bij IEX. Hij heeft een achtergrond in economie, optiehandel en aandelenanalyse. Hij vertelt over zijn carrièrepad, beleggingsstrategie en favoriete aandelen. Als welkomstcadeau tipt hij een aandeel.



Wie is Hildo?

“Ik ben Hildo Laman, woonachtig in Utrecht en sinds vorig jaar trotse vader van mijn dochtertje. Een heel wat aantal jaren geleden heb ik de opleiding Algemene Economie gedaan in Tilburg. Daarna maakte ik de keuze om te gaan werken in Amsterdam. Ik begon mijn carrière als optiehandelaar. Vervolgens, na een jaar of zeven, ben ik bij Beleggersbelangen terechtgekomen. Daar heb ik talloze aandelenanalyses gemaakt, evenals optietips – gezien mijn achtergrond als optiehandelaar. In totaal heb ik dat twaalf jaar gedaan.”

Hoe kwam je bij IEX terecht?

“Ik had eerder al een aantal gesprekken gevoerd met Mark Termeer, de CEO van IEX. Via die weg kwam mij ter oren dat er een rol vrijkwam met een leidinggevend aspect. Dat wekte interesse, want dat miste ik bij Beleggersbelangen. IEX is een succesvol platform in de beleggerswereld. Dat maakt het buitengewoon leuk om er te mogen werken. Bovendien kan het bevorderend zijn voor je persoonlijke ontwikkeling om na 12 jaar een nieuwe stap te zetten.”

Welke verantwoordelijkheden horen bij een functie als Hoofd Beleggersdesk?

“De Beleggersdesk maakt content voor het Premium-gedeelte van IEX. Dat is heel simpel gezegd de content die achter een slotje zit. Aan dat team ga ik leiding geven. En daar horen natuurlijk ook doelen en ambities bij. Ik hoop dat zich nóg meer Nederlandse beleggers, in de toekomst wellicht ook Belgische beleggers, abonneren op Premium-artikelen. Dat moeten we zelf zien te realiseren door kwaliteit te bieden. Dat is het belangrijkste.”

Beleg je zelf ook nog steeds?

“Zeker weten. Ik vind het heel leuk om te doen en daarom ben ik ook van mening dat ik altijd zal blijven beleggen. Stel dat ik hierna een BNB in Spanje zou beginnen, dan zou ik nog steeds blijven beleggen. Over mijn strategie kan ik delen dat ik voor een groot deel beleg in opties. Maar ik heb ook aandelen, wat ik graag doe voor de lange termijn. Gezien het risico, houd ik ook altijd nog een redelijke hoeveelheid cash aan. Bij opties bijvoorbeeld gaat het heel hard omhoog, maar ook omlaag. Daarom heb ik mijn tegengewicht in de vorm van cash.”

Welke aandelen heb jij in je portefeuille? Moeten we denken aan de Shells en ASML’s?

“ASML toevallig niet. Ik zit dan weer wel in Besi. Ook door mijn werkzaamheden en ervaringen bij eerdere werkgevers heb ik over de jaren heen met veel bedrijven te maken gehad. Daarom probeer ik de markt in zijn totaliteit goed bij te houden. Want als ik koopadviezen uitbreng, vind ik het belangrijk om het idee te hebben dat ik dat aandeel zelf ook zou willen kopen. Maar als je vrij veel aandelen volgt en tipt, kun je nu eenmaal niet álles kopen waar je positief over bent, dus moet je keuzes maken.”

Wat is een kansrijk aandeel?

“Ik vind Siltronic een heel interessant aandeel. Zij maken de wafers waarop chips gemaakt worden. Dan gaat het hier om de enige Europese producent. De rest komt namelijk uit Azië. Het aandeel is, in mijn ogen, relatief goedkoop. Ik denk dat het voor een deel komt omdat Siltronic wordt gewaardeerd als een chemie aandeel. Dat is in zekere zin logisch. Maar aan de andere kant opereert het toch echt in de Tech-sector. Dit jaar kan dit bedrijf zo’n acht euro per aandeel winst gaan maken. Dat is dan nog een ‘slecht’ jaar. De koers is nu nog geen zeventig euro. Dus ook al komt het er niet uit wat ik ervan verwacht, dan zit je alsnog veilig met dit aandeel.”

Wat voor belegger ben je?

“Ik durf wel te zeggen dat ik vrij offensief ben. Vooral met het optie-gedeelte. Ik heb een strategie ontwikkeld die ik blijf hanteren. Met aandelen ben ik ook wel offensief, omdat Tech een groot deel uitmaakt van mijn totale portefeuille.”

Je doet natuurlijk meer in een dag dan alleen werken; hoe ziet jouw ideale dag eruit?

“Ik houd van variatie in mijn werk. Er is niet één werkdag waarin ik steeds hetzelfde doe. Altijd. Dat zou ik juist niet leuk vinden. Ik lees graag over de beurs en ik verdiep me graag in bedrijven. Maar het onvoorspelbare maakt het nóg leuker.”

“Buiten het werk breng ik graag tijd met mijn dochter door. Dat is nodig ook, want ze heeft om de haverklap een nieuwe luier of een flesje nodig. Overige uren spendeer ik graag buiten, op de fiets bijvoorbeeld. Of met klussen rondom het huis, want naast werken met mijn hoofd ben ik ook steeds beter aan het worden in werken met mijn handen.”