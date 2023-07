Obligaties zijn nog niet aan de beurt

Goedemorgen,de AEX bevindt zich in de range GB = 762.0 en de GR = 749.43 zie blauwe pijltjes , TB = 768.92 zou het koersdoel kunnen zijn voor vandaag , terecht een vraagteken want breekt AEX uit of blijft die binnen de range GB - GR.Sommigen zeggen dat TA sucks maar voor mezelf heb ik graag een visuele vorm van de richting die het gaat of kan gaan want ik dool niet graag rond in een vicieuze cirkel van twijfel welke kant het op zou kunnen gaan zonder aanwijspaatjes