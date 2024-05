Beursblik: Brunel blijft koopwaardig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koopadvies voor Brunel herhaald met een koersdoel van 15,50 euro. Dat bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. ING blikte terug op de, wat de bank noemt, bemoedigende resultaten van de detacheerder over het eerste kwartaal. De EBIT viel volgens de bank 5 procent hoger uit dan verwacht. Verder waren de prestaties in Duitsland veerkrachtiger dan gedacht en was er een sterk herstel bij windenergie. ING hield de taxaties onaangeroerd. Wel merkte analist Marc Zwartsenburg op dat hij terughoudend blijft ten aanzien van de brutomarge. Die komt volgens de analist wat onder druk te staan als nieuwe contractvoorwaarden op 1 april ingaan. ING wees verder op een sterk orderboek bij Global Businesses en een herstel bij Taylor Hopkinson. Op basis van de outlook van Brunel voor 2027, zou de EBIT kunnen verdubbelen, aldus ING, maar de bank blijft zelf wat voorzichtiger. De waardering voor Brunel zit momenteel aan de onderkant van de historische bandbreedte. Dat betekent volgens ING dat de verhouding tussen rendement en risico "hoogst aantrekkelijk" is. Het aandeel Brunel noteerde vrijdagmiddag 1,8 procent hoger op 11,36 euro. Bron: ABM Financial News

