Obligaties zijn nog niet aan de beurt

Worden obligaties weer interessant en zo ja, wanneer moet je die dan hebben? Dat is de hamvraag van dit moment en daar gaat deze column over.

Om die vraag te beantwoorden is het van belang het renteverloop te bestuderen. Want rente en obligaties ontwikkelen zich altijd tegenovergesteld aan elkaar. Obligaties stijgen indien de rente daalt en vice versa.

Vastrentende markten liggen op ramkoers

De rente maakt de laatste maanden wilde sprongen en recent vooral omhoog. De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente is in korte tijd gestegen van 2,6% naar 3%, de Amerikaanse variant vloog van 3,7% naar 4,06%.

Technisch liggen de vastrentende markten op ramkoers. Uit notulen van de Amerikaanse Federal Reserve is gebleken dat verdere rentestappen waarschijnlijk zijn. Het Amerikaans banenrapport afgelopen vrijdag was daar overigens niet eenduidig over.

Eerdere rentetoppen

Technisch blijft de rente erg volatiel. Belangrijk zijn de eerdere rentetoppen. Voor de Nederlandse en de Amerikaanse kapitaalmarktrente liggen die op respectievelijk 3,06% en 4,06%.

De rente zal verder stijgen indien die toppen gebroken worden, dan kunnen obligaties beter op de plank blijven liggen. Maar zover is het nog niet.

Tijdens het seminar op de IEX Beleggersdag, vorige week vrijdag, hebben collega Wouter Slot en ik ook de rentemarkten beoordeeld aan de hand van de vierjarige business cycle.

Seinen voor obligaties nog op rood

Volgens de business cycle zouden obligaties op dit moment een plekje in de portefeuille moeten hebben. Ik zeg met nadruk zouden. Deze keuze hebben wij uiteraard getoetst aan de hand van de technische plaatjes. Maar technisch staan de obligatieseinen nog op rood.

Zelfs mijn eerdere verwachting dat de bodem op de de rentemarkten wordt aangestampt is teniet gedaan door de recente turbulentie.

De afwijking tussen de business cycle en het actuele renteverloop heeft een fundamentele reden. De afwijking heeft mogelijk te maken met het ingrijpen van centrale banken afgelopen jaren. Hierdoor is de traditionele dans tussen zakelijke en vastrentende waarden mogelijk verstoord.

Dit eenzijdig ingrijpen door centrale banken heeft er onder meer voor gezorgd dat de rente in 2020 naar historische dieptepunten is weggezakt.

De Nederlandse kapitaalmarktrente is vooral onder ECB-president Draghi gedaald van bijna +3,75% (top 2011) naar -0,60% (historisch dieptepunt in augustus 2019)

Maar technisch is de situatie in vastrentende markten danig veranderd. De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente die die medio januari op 2,32% stond, staat thans rond 3%, vlak onder de piek op 3,09% van begin maart.

De Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente noteerde medio januari 3,38% en test nu de maartpiek op 4,06%.

Obligaties nog niet koopwaardig

Deze keer bekijk ik de renteplaatjes, op basis van de langetermijngrafieken. Ik beoordeel zowel staats- als bedrijfsleningen. Onderaan mijn column nogmaals de vierjarige businesscycle.

Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente op ramkoers

De grafiek Nederlandse rente heeft de hoop op een eventuele lagere top om zeep geholpen. Het technische plaatje staat op de korte termijn zelfs op uitbreken, nu de rente naar het hoogste punt van dit jaar rond 3,09% lonkt.

De trend is per saldo nog steeds opwaarts gericht, maar het ontbreekt momenteel aan duidelijkheid.

De rente weet zich wel te handhaven boven de steun van 2,63% (de bodem van 31 mei). De hogere bodems sinds begin 2023 wijzen nog wel op een stijgende tendens. Indien de Nederlandse rente boven de laatste top zou breken op 3,09% (gevormd op 3 maart) wordt de opmars hervat.

De stijgende 200-dagenlijn (rode glooiende doorlopende lijn) lijkt de dips nog steeds op te vangen. Dit is vooralsnog geen teken van een top in de rente.

Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente op ramkoers

De grafiek van de Amerikaanse 10-jaars rente weerspiegelt de onduidelijkheid op de financiële markten. Dat zien we terug in de wilde swings tussen 3,35% (de bodem van 20 januari) en de top rond 4,06% (van 3 maart).

Breekt de Amerikaanse rente boven de 4,06% dan is het hek van de dam. De volgende horde ligt dan rond 4,25% (de top van 21 oktober 2022).

De 200-dagenlijn begint wat af te vlakken, maar de dips van de 10-jaars rente worden er wel door opgevangen. Dit geeft geen signaal dat het technisch plaatje binnekort gaat draaien.

iShares Euro Corporate Bond Large Cap ETF (ISIN code: IE0032523478)

Shares Euro Corporate Bond Large Cap ETF volgt het koersverloop van Europese bedrijfsleningen. Deze tracker maakt technisch bezien pas op de plaats, nadat eerder de dalende trend is gebroken. Hiermee oogt het technische plaatje weer neutraal.

De tracker vormt nog wel lagere toppen, let dus op. Indien Corporate Bond Index onder de steun van €117,25 (bodem van 3 maart) zakt, wordt de neerwaartse trend alsnog hervat.

Weerstand ligt rond €120,55 (gevormd op 7 april). Pas bij een doorbraak boven de weerstand komt er ruimte voor nieuwe koersstijgingen.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Corporate Bond Index laat een neerwaarts verloop zien. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (ISIN code: IE0032895942) verbetert

De Corporate Bond index USD volgt het koersverloop van een mandje bedrijfsobligaties in Amerikaanse dollars. Basisvaluta: USD.

De koers neemt een adempauze, maar vormt nog wel lagere toppen. Omdat de koers gaat consolideren, lijkt de verkoopdruk in Corporate Bond Index iets af te nemen.

Bij een eventuele daling onder de laatste bodem wordt de neerwaartse trend hervat. Steun zien we rond $99,63 (de bodem van 3 maart). Weerstand ligt rond $104,72 (gevormd op 7 april). Pas bij een doorbraak boven de weerstand komt er mogelijk opwaarts potentieel vrij.

Bij Corporate Bond Index laat de 200-dagenlijn een negatief verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer.

Nederlandse 5-jarige staatslening (ISIN: NL0000102317) test steun

De huidige adempauze van NL 5,5% 2028 vindt plaats binnen de dalende trend. Deze dalende trend wordt bevestigd indien de laatste koersbodem rond €110,21 (bodem van 10 maart) wordt gebroken.

Na een doorbraak onder de steun van €110,21 wordt €99,19 het volgende neerwaartse koersdoel.

Blijf voorlopig voorzichtig met deze staatslening. Wacht totdat de weerstand van €115,00 (de top van 24 maart) wordt gebroken.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie.

VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA ETF (ISIN NL0010273801)

De VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF, zoals de volledige naam luidt, belegt in de grootste en meest liquide staatsobligaties die zijn uitgegeven door overheden in de eurozone. Maximaal gewicht per land: 20%.

Deze tracker fluctueert de laatste maanden heftig heen en weer. De steun ligt rond €18,04 (de bodem van 10 maart) en de weerstand rond €18,83 (de top van 2 december 2022).

Het technische plaatje van de iBoxx Sovereign Capped ETF weet niet te overtuigen. Dalende toppen geven aan dat er nog verkoopdruk in de markt aanwezig is.

Blijf voorzichtig en houd er rekening mee dat een doorbraak en slotstand onder de steun verdere koersdalingen zal uitlokken.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een neerwaarts verloop zien, terwijl rally's er op af ketsen. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

Start van nieuwe golfbeweging vierjarige business cycle

De onderstaande grafiek laat een geïdealiseerd voorbeeld zien van de economische groeicyclus. De sinuscurve (rode lijn) geeft het pad van economische groei en/of krimp weer. De zwarte gestippelde horizontale lijn onderscheidt periodes van groei en krimp (lees verder onder de grafiek).

Het wordt steeds duidelijker dat de business cycle thans aan het begin van een nieuwe fase staat. Dat wil zeggen dat de vorige golfbeweging volledig afgelopen is en dat een nieuwe cyclus op het punt staat te starten (of mogelijk net gestart is).

Deze situatie treedt op als de economische krimp voorbij is, de inflatie afneemt, de rente stagneert en er signalen zullen komen dat de economie weer aantrekt. Zoals aangegeven past de actuele renteontwikkeling niet in dit plaatje.

Aandelen worden steeds interessanter

Zowel de vierjarige business cycle als de technische plaatjes geven aan dat aandelen steeds interessanter worden. In een vorige column heb ik aandelen, sectorrotatie en vastgoed besproken; vandaag zijn vastrentende waarden de reveu gepasseerd.

Zoals de business cycle in onderstaande grafiek weergeeft zouden obligaties op dit moment eigenlijk interessant zijn. Maar technisch staan de seinen voor vastrentende beleggingen nog op rood. Deze conclusie is hierboven beagrumenteerd.

Dat de technisch conditie niet overeenkomt met de huidige fase in de de vierjarige business cycle, heeft waarschijnlijk te maken dat de traditionele relatie tussen economie en vastrentende waarden is verstoord door het ingrijpen van centrale banken afgelopen jaren.



Vierjarige business cycle (grafische weergave)

Over een langdurige periode van meer dan 100 jaar kunnen we constateren dat de geschiedenis zich steeds herhaalt. We zien namelijk dat de economie tijdens een complete cyclus altijd dezelfde volgorde van gebeurtenissen en ontwikkelingen op de financiële markten laat zien.



Voor de vierjarige business cycle beoordelen we alle financiële markten gecombineerd, zoals rente, aandelen, vastgoed en grondstoffen. Aan de hand van de koersontwikkelingen proberen we vervolgens te achterhalen wat de gecombineerde markten voorspellen ten aanzien van economische groei en/of krimp.

Het komt erop neer dat tijdens een periode van economische krimp staatsleningen in prijs stijgen (de rente daalt dan dus). Tijdens economische groei daarentegen staan aandelen en grondstoffen juist in de belangstelling. Dan zijn staatsleningen doorgaans minder geschikt om in te beleggen.

Period of fame

Zo heeft binnen een vierjarige business cycle elke beleggingscategorie zijn eigen period of fame. Het verleggen van de aandacht van de ene beleggingscategorie naar de andere, op basis van de golfbeweging van deze cyclus, is dan ook van groot belang voor het uiteindelijk beleggingsresultaat.



De vierjarige business cycle maakt het mogelijk om draaipunten te identificeren voor verschillende financiële en economische indicatoren. Deze zijn op hun beurt maatgevend voor de vraag waarin te beleggen: in obligaties, aandelen, vastgoed, grondstoffen of cash.

Een langetermijnbelegger zou thans in aandelen moeten beleggen. Ook in de afgelopen maanden heb ik hier in deze column meerdere malen op gewezen, maar dan vanuit een technische invalshoek.

Op basis van de vierjarige business cycle blijven ook grondstofgerelateerde beleggingen in aanmerking komen voor langetermijnposities, evenals vastgoed.

Geïdealiseerde beleggingsstrategie

Kort samengevat kan bij het volgen van de vierjarige business cycle de volgende beleggingsstrategie interessant zijn. Ik wil benadrukken dat deze keuzes zijn geïdealiseerd en beslist geen dwingend beleggingsadvies vormen. Wij adviseren nadrukkelijk om altijd contact op te nemen met uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.

Grafisch is de cyclus in zes stukken (fases) onderverdeeld.



Fase I:

Aandelen, vastgoed en grondstoffen mijden

Posities in obligaties aanhouden

Fase II:

Posities in aandelen opbouwen, juiste sectoren kiezen

Posities in vastgoed opbouwen

Posities in obligaties aanhouden (omruilen van staats- in bedrijfsleningen)

Voorzichtig met grondstoffen

Fase III:

Posities in aandelen en vastgoed uitbreiden

Posities in obligaties: looptijden verkorten

Posities in grondstoffen opbouwen

Fase IV:

Posities in aandelen en vastgoed aanhouden

Posities in obligaties afbouwen

Posities in grondstoffen uitbreiden

Fase V:

Posities in aandelen en vastgoed afbouwen

Obligaties mijden

Posities in grondstoffen aanhouden

Fase VI:

Aandelen, vastgoed mijden

Posities in grondstoffen afbouwen

Cash en obligaties aanhouden



Verschillen tussen de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF

Voor Nederlandse beleggers zijn er twee belangrijke aanbieders in trackers, te weten iShares en VanEck. Het is goed om te weten dat je met trackers te maken kan hebben met dividendlekkage. Dat gaat over het gedeelte van de buitenlandse dividendbelasting dat de beheerders van de ETF niet meer terug kunnen krijgen uit het buitenland.

Beide aanbieders, iShares en VanEck, hanteren dezelfde kosten, spreiding en tracking error. Ook keren ze beide het dividend één keer per kwartaal uit. Het grote verschil tussen de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF is de dividendlekkage.

De iShares AEX ETF heeft een dividendlekkage van gemiddeld 0,26%. De VanEck AEX ETF kent geen dividendlekkage. Laat u hierover goed informeren door uw beleggingsadviseur.