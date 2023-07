Driewielermaker Carver zoekt nieuwe financiering

Na een mislukte overname lijkt de bodem van de schatkist van de innovatieve voertuigbouwer Carver in zicht te komen. Betrokkenen werken koortsachtig aan nieuwe financiering en zijn optimistisch.

Carver, producent van driewielvoertuigen, haalde twee jaar geleden geld op bij beleggers via participatiebeurs NPEX. In een vraaggesprek met Ondernemend Friesland van juni 2021 schetsen NPEX-directeur Alan van Griethuysen en René van de Graaf, cfo van Carver én ‘Associate Partner’ voor Noord-Nederland bij NPEX, nog florrissante vooruitzichten voor de converteerbare obligaties in Carver via NPEX.

De 7% rente wordt als ‘mooi rendement’ in het vooruitzicht gesteld, naast het meeprofiteren in de winstgroei, middels 15% tot 30% korting op de uitgifteprijs bij conversie. “Bij een totale verkoop van de onderneming zou dat dus maximaal een bonus zijn van 30% boven op de rente van 7%.”

'Kritieke situatie'

Zo haalt Carver in drie dagen €1,5 miljoen op via NPEX, naast de investering van €3 miljoen van de NOM en de Friese Ontwikkelings Maatschappij. Maar komt die totale verkoop er ook?

NPEX en Carver kondigen begin 2023 een aanstaande overname aan, om op 31 maart 2023 te melden dat die is afgeketst. Op 20 juni volgt daarna een alarmerend bericht van Carver dat door een mislukte verkoop “een kritieke situatie is ontstaan die een enorme druk op de liquiditeit heeft gelegd”.

Betaling van rente en aflossing is stopgezet, per 1 juni ook aan de obligatiehouders van Carver. Anton Rosier is afgezet als directeur. Richard Meester namens BNR Capital en Niek van Exel van Bloomit Ventures en UrbanVision proberen naast cfo Van de Graaf Carver te redden.

Pogingen om dit trio te spreken vinden geen gehoor. Wel laat Carver bij monde van Linda Nuber Baron, Marketing Communication Manager, weten: “Zoals altijd worden de bedrijfscijfers en updates gedeeld tijdens de halfjaarlijkse update. U kunt vervolgens contact met ons opnemen voor een interview.”

Intensief overleg

Gezien deze “nijpende situatie” vindt overleg met de Stichting Obligatiehoudersbelangen (SOB) plaats. Stephan van de Vusse van de SOB: “Carver is bezig met een participant die meegaat in de hoge kosten voor ontwikkeling van het voertuig. Dit lijkt een goede partij om mee verder te kunnen, dus ik ben vooralsnog optimistisch.”

CEO Mark van der Plas van NPEX in een gevraagde reactie: “Over de toekomst van Carver vindt uiteraard intensief overleg plaats. Daar mag ik niets over zeggen, anders dan dat ik het zeker niet zomaar als zeperd zou betitelen.”

Dealers merken of weten intussen niets van problemen bij Carver. Een verkoper van de afdeling Volkswagen Bedrijfswagens van Century Autogroep in Groningen: “Bestellingen hebben een behoorlijke levertijd, tot in oktober of november, maar alles wordt tot nu toe conform afspraak geleverd. Er is ons geen enkel probleem bekend.” Ook de Carver-specialist van de Brabantse dealer Nefkens, met vestigingen in Den Bosch, Eindhoven en Tilburg, heeft niets vernomen van eventuele problemen.