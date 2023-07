Aegon is een aandeel die jaren lang struikel om uit de moeras uit te komen . Jaren lang is het aandeel tijdens de depressies maar ook tijdens de goede beurs dagen veel en veel achter gebleven tegenover de andere aandelen . Altijd tussen +/- 4 eur en 5 eur . Het aandeel verdiend

uit deze marge (4-5 eur) er uit te komen en gezien de vooruitzichten van een veel hoger dividend en hogere rente plus de positieve Amerikaanse doelen en 30% belang in ASR is tijd dat Aegon naar een hoger niveau wordt geplaats . En dat op een eerlijk koers wordt verhandel . EN dat is minimaal 5.50 - 6.00 eur