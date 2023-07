Rood Damrak

Heeft er ooit een beurshond bestaan op het Damrak?

Dit zou een goeie zijn. Want dan gaan de AEX en alle aandelen nooit meer de verkeerde kant uit. Bij dit snelle beestje kunnen de high frequency traders het verder ook wel schudden. Enfin, vandaag is rood op vrijwel alle beurzen... op Amerikaanse technologie na. De Nasdaq 100 plust en die trekt ook de S&P 500 op het droge.

Vandaag is het zo'n dag dat de koersen de verkeerde kant uit gaan - er van uitgaande dat het gros van ons long is. Niks aan de hand nog, want de AEX komt af van een hogere top dit jaar en dan is het normaal dat de koersen dan even op adem moeten komen. Onderliggend vallen de klappen mee - zo alles daarover.

He knows his work very well



pic.twitter.com/fJSxKffqIW — The Best (@Figensport) July 3, 2023



Het koerspatroon, zie hieronder de hoogste-laagste koers bar chart, past ook keurig in het patroontje. Wellicht dat daghandelaren de licht oplopende trading range handelen: rond de te verwachten bodem er in en rond de te verwachten top er uit. Dit kan een lucratief spelletje zijn, net als buy the dip in het afgelopen decennium.

Het grote risico is:

Als het een paar keer goed gaat, denkt u dat u de beurs snapt

Dus zet u meer in

Dan gaat het nog een paar goed in en u denkt dat u slimmer bent dan de beurs

Dus zet u nog meer in

Dan gaat het nog een paar keer goed en u denkt dat u de beurskoning bent

Dus zet u nog veel meer in

En toen...

Ging de koers de andere kant uit

Was u weer blut. Of erger. Want u nam veel te veel risico, was zwaar overgewogen, zat tot uw nek in de leverage et cetera. Schaam u niet als u dit eens overkomt, of is overgekomen. Ondergetekende ook, het hoort bij de colleges op Universiteit Damrak, waar het collegegeld wordt geïnd na iedere harde les.



Over buy the dip gesproken, wat dacht u van onze defensials? Daar keek even niemand naar dit voorjaar, toen we in de ban waren van Nvidia, AMD, AI en alle fantasie, maar ook hebzucht en ongeduld die dat met zich mee bracht. Eind mei en begin juni bodemden ze: van intradag -8,9% voor KPN tot -14,8% voor Wolters Kluwer.

U ziet ze ook weer opveren en als u dan de Wokkels recent weer ziet verpieteren, verbaast het misschien niet eens dat dit fonds de stijger van de dag is op een rood Damrak. Er valt in ieder geval dit verhaal van te maken.



Aegon

Onze analist Niels Koerts verlaagt zijn advies Aegon, maar waarom? Hier zijn een paar redenen. Vooral de gestegen koers speelt het fonds parten, ja dat kan ook nog?! Citaat:

Hoewel er geen belegger te vinden is die hierover moppert, heeft het wel als belangrijk nadeel dat de verzekeraar nu op een hoger koersniveau eigen aandelen moet inkopen.



Hierdoor kan Aegon minder eigen aandelen uit de markt halen. Bij een koers van €4,80 gaat het om 14,8% van het totaal uitstaande aandelen.

Op het dieptepunt in maart - toen de koers dipte op €3,83 - was deze €1,5 miljard voldoende om liefst 18,5% van het totaal uitstaande aandelen in te kopen.



Dat Aegon onder nieuw toezicht valt, komt dus niet als een verrassing. De keuze voor Bermuda is dat echter wel. Eufemistisch gezegd heeft Bermuda op het gebied van fiscaliteit geen geweldige reputatie.



Het belangrijkste nadeel voor beleggers is dat de macht van de aandeelhouders door deze verhuizing wordt ingeperkt ten gunste van het bestuur. Over grote overnames hoeft bijvoorbeeld niet meer te worden gestemd.



WDP

Het Belgische WDP heeft een Nederlandse belastingmeevaller en onze analist Peter Schutte rekent die door:

De voorziening die het in 2021 en 2022 had genomen voor boekjaar 2023 valt daarmee vrij, en dat scheelt circa €11 miljoen op de EPRA-winst. Het concern stelt daarom de winstverwachting voor dit jaar met €0,05 bij: van €1,35 naar €1,40 per aandeel.

Dat impliceert een stijging van 12% versus de geboekte €1,25 over 2022. WDP had een dividend van €1,08 per aandeel in het vooruitzicht gesteld, maar dat wordt nu €1,12. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Naast het effect op het resultaat en het dividend is er ook sprake van een positief effect van circa €50 miljoen (€0,24 per aandeel) op de waarde van de portefeuille door de terugboeking van een latente belasting.



Avantium

Van belastingmeevaller naar subsidie, Avantium. Analist Martin Crum stelt:

Avantium heeft het tij flink mee: de druk van de maatschappij neemt toe om het gebruik van plastic de komende jaren sterk terug te dringen. Het concern heeft niet voor niets met flink wat klinkende industrienamen - bijvoorbeeld Carlsberg, LVMH en Henkel - een zogeheten 'offtake'-overeenkomst gesloten.



De voorwaardelijk toegekende subsidie van €53 miljoen is uiteraard goed nieuws voor het concern. Wij missen nog wel de gedetailleerde voorwaarden. Die worden eerst door het management bestudeerd, dus hierover valt in dit stadium verder geen oordeel te vellen.



Dat laat onverlet dat deze subsidie is toegekend aan het Ray Technology-project en dus in principe losstaat van dat andere project: de FDCA Flagship Plant in Delfzijl. Beleggers dienen er dan ook onverkort rekening mee te houden dat Avantium nogmaals een beroep op de kapitaalmarkt zal doen.



Straks zijn er nog Fed notulen van het laatste rentebesluit en vanochtend deden we het met inkoopmanagersindices dienstensector juni. Stuk beter dan de industrie afgelopen maandag, maar zie de samengestelde, of composite PMI's. Die staan bijna allemaal onder 50 en dat duidt op economische stilstand.



Brede markt

Vandaag is rood, meer valt er niet over te zeggen. Er is niet een koers die echt goed doet, of opvalt.



Van het rentefront is er ook weinig nieuws vandaag.



Beursplein 5

De banken met hun advieswijzigingen,

Upgrades: ABN Amro, Adyen, Heijmans, Fagron, Prosus en natuurlijk Vopak

Downgrades: Aedifica (2x)

Klik op het plaatje voor details.



Verder nog iets?