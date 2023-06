Hebben we ook weer gehad, geen Russische beer te zien voorbeurs

De AEX indicatie is nog net +0,1% en... er is helemaal niks te zien.

Dan begrijpt u onmiddelijk wat er wordt bedoeld, er is geen directe impact van de Russische toestanden dit weekend: nullen voor de komma. Hoe de wellicht veranderde Russische politieke verhoudingen op meer langere termijn op mogelijk vooral energie en grondstoffen gaan wegen, is nu nog ieders grote vraagteken.

Verder is er geen noemenswaardig nieuws dit weekend en pas eind van de week zijn er cijfers die er toe doen: Duitse inflatie en Chinese inkoopmanagersindices. Hoe slecht zijn ze, is vooral de vraag. Het is malaise dit jaar, maar de beurzen staan hoger. Flink ook. Middenmoter AEX staat al 9,8% hoger en doet herbelegd +11,5%.

De scores nu:

Europese futures openen een paar tienden in de plus

De Amerikaanse stijgen 0,2%

In Azië is ook niks te zien. Gewoon een slappe dag. Japan en Korea staan nipt hoger en de Chinese makten staan weer allemaal lager - onder alle vlaggen die het land kent

Alibaba -2,3%

Tencent -0,9%

TSMC -1,1%

Samsung +1,1%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +4,1% op 13,4 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -1,8% op 105,7

De dollar ligt vlak op 1,0906

Goud stijgt 0,2%, olie loopt 0,4% op en crypto daalt tienden tot ruim een procent. Bitcoin doet het nu op $30.240,95

De rentemarkt doet het ook zonder een scheut wodka in de ochtendkoffie:



First things first, de roebel daalt iets. Had erger gekund, toch? Niet zo heel veel te zien, de dalende trend (van de roebel) is intact. De Russische RTS Index tikt niet, ofwel de beurs is wellicht dicht.



Wat hadden we op de borden gezien, als de ééndaagse opstand tijdens markturen was geweest? Ook draaien en keren wellicht. Nu is zelfs niks aan olie te zien. Oranje is WTI en paars in Brent.



Angst in de markt = goud, maar gezien de gold spot prijs is er nu niet zo heel veel meer angst in de markt dan vrijdag. Tot zo ver, dat hebben we dan ook weer gehad.



Zouden we bijna nog vergeten dat we middenin een AI hype zitten en niet alleen in de VS. Laat u niet gek maken:

A small Japanese chip design firm's stock has quintupled since it listed in October, supercharged by expectations of an AI boom https://t.co/sw7wo7PhR5 — Bloomberg Markets (@markets) June 26, 2023



Kijk maar wat er vandaag gebeurt. Het bedrijf heet Socionext en wie roept daar sociopaat? Als dit maar geen voorbode is voor de Nasdaq 100, of juist wel?



Want dan kunnen we misschien een keertje (bij)kopen. Amerikaanse technologie is erg duur in vergelijking mt de rest van de markt. De AEX doet 14,5 keer de verwachte winst, want dat is wat u hier ziet.



Verder nog iets? Laatste week van H1 2023, ofwel er kunnen vanaf nu winstwaarschuwers verschijnen. Belangrijkste agendapunten zijn vrijdag de eerste schattingen van de Chinese inkoopmanagersindices over juni. Zeker na die dramatische scores afgelopen vrijdag van onder meer VS en Duitsland.



Ook niet onbelangrijk, donderdag is er de erste schatting van de Duitse inflatie over juni. De ECB leest meer.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:09 Beursblik: Deutsche Bank haalt Besi van kooplijst

08:05 Euronext verkoopt belang in LCH

07:59 AEX start handelsweek vermoedelijk terughoudend

07:45 Berenberg verhoogt koersdoel Shell

07:04 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:51 Beursagenda: macro-economisch

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:50 Beursagenda: buitenlandse fondsen

25 jun Macrocijfers domineren komende week

25 jun 'ECB gaat laatste fase van renteverhogingen in'

25 jun TotalEnergies en Aramco pompen miljarden in Saoedische fabriek

25 jun IBM dichtbij overname softwareleverancier Apptio

25 jun Valuta: drie belangrijke thema's voor valutamarkt

De AFM meldt deze shorts met Alfen dat weer onder 10% zakt.



De agenda:

00:00 Prosus - Jaarcijfers



10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Juni (Dld)

00:00 ECB-symposium Sintra (Por)

Brand een kaarsje voor het Duitse ondernemersvertrouwen, want de Ifo Geschäfstklima in een uitstekende leading indicator van ht Duitse BBP.



En dan nog even dit

Nog even terugkijken, is technologie even rijp voor een correctie?

Wall Street closed lower on Friday, with the Nasdaq snapping its eight-week winning streak https://t.co/paQUDT7sfD pic.twitter.com/eFAGf8aXnX — Reuters Business (@ReutersBiz) June 24, 2023



Uiteraard:

The global oil market faces fresh risks from the uprising in Russia by mercenary group Wagner https://t.co/FaKbCHQHfA — Bloomberg Markets (@markets) June 26, 2023



Uiteraard II:

Gas traders are bracing for more volatility after a short-lived rebellion in Russia poses yet another risk to supply https://t.co/jx0GCaNFjU — Bloomberg Markets (@markets) June 26, 2023



Ook nog: