Citi: "Tencent profiteert van versoepeling regels in China"

(ABM FN-Dow Jones) Tencent zal het meest profiteren van een versoepeling van de regels omtrent de import van videogames in China. Dit stelden analisten van Citi donderdag in een rapport. Er werden recent vijf titels van Tencent door Chinese toezichthouders toegelaten. Dit laat zien dat het bedrijf, waar het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang in heeft, een sterke pijplijn aan games heeft en games kan blijven uitbrengen, aldus Citi. Het wordt daarmee een drukke zomer voor Tencent, stelden de analisten. Het goedkeuringsproces van de Chinese toezichthouders omtrent buitenlandse games is steeds meer aan het normaliseren, oordeelde Citi. De analisten verwachten dat er nog eens 105 tot 125 buitenlandse games worden goedgekeurd dit jaar. Citi heeft een koopadvies op Tencent. Bron: ABM Financial News

