Goldman en Deutsche Bank zetten CVC Capital op Kopen

(ABM FN-Dow Jones) CVC Capital heeft donderdag koopadviezen van Goldman Sachs en Deutsche Bank gekregen, die het aandeel zijn gaan volgen na de beursgang in Amsterdam op 26 april.

Goldman Sachs verwacht dat CVC het beheerde vermogen waarover het fees ontvangt in de periode 2023 tot en met 2026 met gemiddeld 15 procent per jaar kan laten groeien, met behulp van zijn diverse beleggingsstrategieën. Terugkerende management fees zullen in die periode ongeveer driekwart van de inkomsten uitmaken.

Goldman Sachs komt tot een koersdoel van 20,70 euro en wijst op de nadruk op private equity in de strategieën van CVC, en de aanwezigheid in de drie markten waar de analisten het meest positief over zijn voor de middellange termijn, namelijk Infra, Secondaries en Direct Lending.

Volgens Deutsche Bank ligt de kracht van CVC in de sterke staat van dienst in het leveren van betere beleggingsresultaten dan de markt. Ook beschikt CVC over een wereldwijd netwerk in vijf continenten, een relatief hoog aandeel aan voorspelbare inkomsten uit managementfees en aantrekkelijke marges.

Ook met het ophalen van geld bij beleggers doet CVC het beter dan zijn rivalen, merkte Deutsche Bank op. Ondanks de koersstijging van ongeveer 30 procent sinds het beursdebuut zien de analisten ruimte voor een verdere koersstijging. Het koersdoel werd door Deutsche op 21,00 euro gezet.

Het aandeel ging voor 14,00 euro naar de Amsterdamse beurs. Woensdag sloot CVC Capital op 17,80 euro.