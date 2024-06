Beursblik: ING start volgen CVC met koopadvies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) ING is gestart met het volgen van CVC Capital Partners met een koopadvies en een koersdoel van 20,50 euro. Dit bleek donderdag uit een rapport van de bank. Sinds de beursgang van CVC in Amsterdam tegen een "aantrekkelijke" prijs van 14,00 euro, heeft de markt "geen tijd verspild" en een flink deel van het opwaarts potentieel ingeprijsd. Maar er zit meer in het vat, zo voorzien de analisten van ING. Zij zijn te spreken over de operationele leverage en voorzien een stijging van de fees op het beheerd vermogen van gemiddeld 10 procent per jaar in de periode 2023 tot en met 2027. CVC heeft daarnaast bewezen dat het kapitaal kan ophalen en liet een 'outperformance' zien ten opzichte van sectorgenoten. Het aandeel CVC steeg donderdagochtend met 0,9 procent tot 17,96 euro. Bron: ABM Financial News

