Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Ahold Delhaize

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft donderdag het koersdoel voor Ahold Delhaize verhoogd van 32,00 naar 32,50 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de bank. Eind mei kwam Ahold Delhaize met een strategie-update en kondigde nieuwe ambities aan voor de periode 2025 tot en met 2028. Hoewel de doelstelling voor de cumulatieve vrije kasstroom van 9 miljard euro volgens KBC in grote lijnen overeenkwam met de verwachtingen, waren de onderliggende factoren iets anders. "Inclusief hoger dan verwachte ambities voor omzetgroei, maar een meer genuanceerde margeverwachting", aldus analisten van KBC. KBC verwacht dat de marges in 2025 onder de 4,0 procent zullen duiken, als gevolg van herstructureringen en prijsinvesteringen bij Stop & Shop, maar dat dit gecompenseerd zal worden door een sterke omzetgroei in de daaropvolgende jaren, aangejaagd door nieuwe winkelopeningen en het aantrekken van nieuwe klanten. Een marge van 4,0 procent op lange termijn is volgens de analisten daarom haalbaar. Het aandeel Ahold Delhaize leverde donderdag 2,8 procent in op 27,84 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven.