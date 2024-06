Jaaromzet flink omlaag bij Rémy Cointreau Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Rémy Cointreau heeft de omzet en winstgevendheid over het afgelopen gebroken boekjaar flink zien dalen. Dit maakte de Franse drankenfabrikant donderdagochtend bekend. De omzet daalde afgelopen jaar autonoom met 19,2 procent naar 1,19 miljard euro. De gerapporteerde omzet daalde met 22,9 procent. Volgens de onderneming hield de terugval verband met voorraadafbouw in de VS. Het operationeel resultaat daalde autonoom met 27,8 procent naar 304,4 miljoen euro met een marge van 25,5 procent tegen 27,7 procent een jaar eerder. Het nettoresultaat daalde autonoom met 35,9 procent tot 184,8 miljoen euro. Rémy Cointreau bespaarde 145 miljoen euro aan kosten, ruim boven de doelstelling van 100 miljoen euro. Outlook Voor het lopende boekjaar 2024/2025 wordt in de loop van het jaar een geleidelijk herstel van de omzet verwacht. Uiteindelijk moet een hoge, enkelcijferige en autonome groei van de omzet weer mogelijk zijn bij een geleidelijke verbetering van de operationele winst. De doelstellingen voor 2029/2030 bleven intact. De marge moet tegen die tijd opgelopen zijn naar 33 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.