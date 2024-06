Adyen digitaliseert medische praktijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen gaat samenwerken met Nelly Solutions om een financieel betaalsysteem voor de zorgsector te ontwikkelen. Dat maakte het Amsterdamse fintechbedrijf donderdag bekend. Medische praktijken kunnen door de samenwerking alle betaalprocedures laten verlopen via een enkel systeem dat is geïntegreerd in de software van de praktijk. Nelly verzorgt de verwerking van betalingen en Adyen biedt toegang tot een bankrekening met een lokale IBAN. Ook kunnen de medische praktijken betalen met creditcards, om te beginnen in Duitsland en enkele andere Europese landen. Door de samenwerking met Adyen doet Nelly ook zijn intrede in Italië, waar patiënten zelf moeten betalen voor 70 procent van hun behandelingen. Dit kan veel tijd besparen voor zowel de medici als de patiënten in het land. info@abmfn.nl

