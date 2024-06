Beursblik: KBC Securities verlaagt koersdoel Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor Alfen verlaagd van 58,00 naar 52,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport. Vanwege de zwakkere vooruitzichten voor energieopslag, stelde KBC de omzetverwachting neerwaarts bij. En extra kosten drukken de marge dit jaar, voegden de analisten toe. Op de lange termijn zien de analisten de brutomarge wel verbeteren, dankzij een gunstigere mix. Analist Thibault Leneeuw wees op de energietransitie. Die zal plaatsvinden, hoewel met vertraging, en vereist investeringen in infrastructuur, waarvan Alfen volgens de analist zal profiteren. Het aandeel Alfen steeg donderdag 2,4 procent naar 36,51 euro. Bron: ABM Financial News

