Minnetjes voorbeurs, we zijn in recessie en er zijn weer ususal suspects

De AEX indicatie is -0,3%... en heel veel meer valt er ook niet te vertellen op dit moment.

Nederland zit formeel in een recessie, dat wel en zo meer. Bloomberg zegt dat er voor ASML iets aan zit te komen vanuit Den Haag en de Fed laat wisselende geluiden over de rente horen.

Europese futures open van -0,2% tot -0,8%

De Amerikaanse doen -0,4%

In Azië is China dicht (Hong Kong is wel open en de Hang Seng doet -1,9%), Japan zakt 1,5%. Korea doet -0,9% en Taiwan +0,1%. Wat een rommeltje eigenlijk...

Alibaba -1,2%

Tencent -1,4%

TSMC -0,3%

Samsung +0,7%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) blijft zakken en nu staat er -2,2% op 12,9%. De BofA MOVE Index (obligaties) doet -2,8% op 107,7

De zo volatiele dollar doet nu weer -0,2% op 1,0930, na zowel wat havikse als duivische Fed-geluiden

Goud stijgt 0,1%, olie daalt 0,9% en crypto ligt ook vlak. Bitcoin doet $30.048,87.

De rentes hebben de laatste maanden echt het heen en weer, maar zijwaartsen per saldo.



Media weten altijd wel Fed-gedoe te verzinnen. Ruis. Kijk gewoon naar het inprijzen van de verwachtingen en dan weet u genoeg. Er zit een kwartje aan te komen.



First things first, ASML. Citaat Bloomberg en eigenlijk is er nog geen nieuw nieuws. Er is ook geen reactie van ASML zelf op het bericht. Er komt iets aan, maar wat?

The Dutch government is planning to publish new export controls that will restrict more of ASML Holding NV’s chipmaking machines from being sent to China as soon as next week, according to people familiar with the matter.



The measures, which the government previously pledged to publish before the summer, won’t mention China or ASML but are designed to restrict the shipments of three models of the company’s machines to the Asian country, Bloomberg previously reported.

Lawmakers crafted the export-control regulation as a blueprint that can be used by other European Union member states and aim to publish it as soon as June 30 or in the first week of July, people familiar with the situation said, asking not to be identified because the plans aren’t public.



A spokesperson for the Dutch government declined to comment.

The Dutch government is planning to publish new export controls that will restrict more of ASML’s chipmaking machines from being sent to China, sources say https://t.co/lU5DpIWU1S — Bloomberg Markets (@markets) June 22, 2023



De koers deed er ook niks mee gisteren, dit is de Nasdaq notering van het fonds.



Ook goedemorgen zeg, twee kwartalen op rij krimp: Nederland zit nu formeel in een recessie. Tot zo ver het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat die -0,3% over Q1 meevalt. Er werd -0,7% verwacht, net als over Q4 2022.



Leuk dat ze samenvallen! Op de beurs interesseert niemand dat BBP cijfer. Q1, dat is een cijfer uit de prehistorie en beleggen is vooruitkijken. Vandaag zijn er ook de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices (PMI's zijn de beste BBP leading indicators BBP) over alweer juni. Helaas geen Nederland, wel Duitsland en VS.

En Japan valt alvast tegen en behoorlijk ook en Australië is een mixed bag, maar dit is echt alleen interessant voor de fanatiekste meeschrijvers.



Zijn dit nog de waarderingen van een aantal indices en het verschil tussen de VS en de rest blijft enorm. De S&P 500 is zelfs twee keer zo duur dan de Hang Seng en dat is zeker geen nummer veertien met witte rijst index. De AEX doet 14,5 keer de verwachte winst.



De AFM meldt deze shorts en u ziet Alfen boven 10%. En Just Eat Takeaway komt er vlak achteraan.



De agenda en is er niet zo gek veel te doen behalve die PMI's:

00:00 Alumexx - Jaarvergadering



01:30 Inflatie - Mei (Jap)

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (Jap)

06:30 Economische groei - Eerste kwartaal 2e raming (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - Mei (VK)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (VK)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (VS)

En dan nog even dit

S&P 500 +0,4% en Nasdaq 100 +1,2%:

The S&P 500 and the Nasdaq closed higher but stocks broadly were on pace to tally weekly losses as Fed Chair Jerome Powell backed more rate hikes https://t.co/UOxQuqyZ1k pic.twitter.com/8rU1idtuXC — Reuters Business (@ReutersBiz) June 23, 2023



Bij deze:

EXCLUSIVE: Treasury Secretary Janet Yellen says the odds of a US recession “have gone down,” though it remains a risk due to Fed tightening https://t.co/8S655SMEGw — Bloomberg Markets (@markets) June 22, 2023



Toe maar, de VS doet alles om India te behagen?

Tim Cook and celebrities such as M. Night Shyamalan are dining on a multi-course vegetarian feast https://t.co/lRXinBhlHh via @bpolitics — Mackenzie Hawkins (@mackhawk) June 22, 2023



Vastgoed is even lastig verhaal.

NEW: As hybrid work becomes more entrenched, commercial landlords are staring down a mountain of debt — causing pain from San Francisco to Hong Kong.



Read The Big Take ??https://t.co/RVRJQnMFpR — Bloomberg Markets (@markets) June 23, 2023



Goh. Gelukkig hebben ze in Amerika een fántastisch wegennet, ofwel geen risico dat ie spontaan uit elkaar rammelt.

The quality of new vehicles in the US is falling, a new report suggests, as automakers rush to roll out innovative models amid easing supply constraints and labor shortages https://t.co/qklzGUbTbZ pic.twitter.com/HxJNF6gwGh — Reuters Business (@ReutersBiz) June 23, 2023



Gelukkig hebben we de EU nog denken nu misschien ook de felste EU tegenstanders, want zelf investeren we nergens meer in :-)

EU investeert miljoenen in Nederlands spoor en binnenvaart https://t.co/APqq7nbDQ0 — BNR Nieuwsradio (@BNR) June 23, 2023



Weer geen Nederland:

WATCH: US chipmaker Intel said that it has decided to invest up to $4.6 billion in a new semiconductor facility near Wroclaw, Poland's third-largest city https://t.co/FDYcyXx7vp pic.twitter.com/81Zyc9HhKX — Reuters Business (@ReutersBiz) June 23, 2023



Veel plezier en succes vandaag.