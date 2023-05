Bericht delen via:

Wall Street heeft een lastige periode achter de rug. De Dow Jones is weggegleden van ruim 34.000 punten begin mei naar 32.750 nu. Dit verhult overigens niet dat de Dow al sinds begin van dit jaar volkomen zijwaarts beweegt, met een serie toppen tussen 34.000 en 34.700 punten. Voor 2023 staat de Dow per saldo op nul.

Ook de S&P500 heeft het moeilijk gehad, hoewel die sinds begin januari nog een winstje bij elkaar heeft weten te sprokkelen. Eigenlijk heeft alleen technologie het goed gedaan.

Tech redt Wall Street

Zowel de Nasdaq Composite index als de Nasdaq 100 index bewegen in een stijgende trend, met jaarwinsten van respectievelijk 21% en 27%. De Amerikaanse halfgeleiderssector zit op poleposition, met een plus van ruim 28% voor de SOX-index. Het is dus tech dat Wall Street redt. De afgelopen dagen heeft Nvidia, met spectaculaire koerssprongen, de show gestolen.

Maar de zorgen zijn nog niet voorbij. Zowel de Dow als de S&P 500-index hebben technisch nog stevige hordes te breken.

Schuldenplafond

Dat staat niet los van de discussies over het schuldenplafond. Dat is de term voor het wettelijke maximum voor de toegestane hoogte van de Amerikaanse staatsschuld. Hier gaat de laatste tijd enkel nog over.

Zodra dit maximum, het plafond dus, wordt bereikt is het geld van de overheid op. Dan moeten alle niet-essentiële activiteiten direct gestaakt worden en gaat de boel op slot. Er is nog slechts één week om uit de impasse te komen.

Op zich is dat een lastig vooruitzicht. Niet vreemd dus dat beleggers nerveus zijn. Met het gedoe over het schuldenplafond voortdurend in de headlines zijn de Amerikaanse aandelenmarkten technisch nog niet uit de problemen.

Deze keer beoordeel ik de kortetermijn grafieken van de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices.

Dow Jones blijft grillig

De Dow Jones-index heeft al zo'n zes maanden last van beleggers die hun posities afbouwen. Technisch beoordeel ik het koersverloop als zijwaarts. Maar als ik inzoom op belangrijke details, dan zie ik lagere toppen, dus verkoopdruk.

Op de korte termijn is bovendien de herstelfase afgebroken, wat aangeeft dat de verkoopdruk toeneemt.

Technisch is er dus nog wel het een en ander te repareren. Het plaatje verbetert pas nadat de horde 34.278,20 punten is gebroken.

Er ligt steun rond de bodems van de mini bankencrsis rond 31.419,50 punten (van 15 maart).



S&P 500 wederom gestrand op weerstand

De S&P 500-index oogt technisch minder kwetsbaar dan de Dow Jones. Dat komt omdat de S&P 500-index uit veel meer aandelen bestaat (500 versus 30 bedrijven) en dus meer door tech wordt bepaald.

Een doorbraak boven de weerstand van 4.196,04 punten (de top van 3 februari) zou een verbetering opleveren. Met een slotstand boven 4.196,04 punten komt er meer opwaarts potentieel vrij en wordt 4.818,40 het volgende opwaartse koersdoel.

Het technische plaatje van de S&P 500 blijft matig. Bij een daling onder de steun van 4.045,87 punten (de bodem van 26 april) verzwakt het beeld.

Nasdaq Composite is mooi opwaarts gedraaid

De Nasdaq heeft de weerstand in de zone 12.071,29 punten (de top van 15 februari) goed gebroken. Hierdoor is het technische plaatje verbeterd.

Op de onderstaande korte termijn grafiek is het positieve verloop voor tech goed te zien. Sinds het begin van 2023 is er sprake van een opwaarts verloop, met structureel hogere bodems. Ook in de recente dip lijkt zich rond 12.400 punten een nieuwe hogere bodem te vormen.

Met de uitbraak door de top van 15 februari is de oude uptrend is weer opgepakt waardoor we verdere koersstijgingen mogen verwachten.

Het eerste koersdoel ligt rond 13.181,09 punten (de top van 16 augustus 2022). Steun ligt rond 11.798,77 punten (de bodem van 25 april).



Kleinere Nasdaq blaakt van zelfvertrouwen

In de recente terugval heeft Nasdaq 100 index rond 13.500 punten opnieuw een hogere bodem achtergelaten, die de stijgende trend valideert. Het positieve technische beeld wordt bevestigd zolang de koers boven de voorgaande toppen (die van begin april rond 13.300 punten) weet te blijven.

SOX-index neemt een nieuwe aanloop

Het herstel van de SOX-index is aanvankelijk gestrand op de weerstand van 3.233,94 punten (gevormd op 31 maart). Maar nu deze horde onder druk staat, wordt de neutrale fase opwaarts afgerond.

Indien de SOX-index boven deze horde weet te blijven, mogen we een verdere koersstijging verwachten. Rond 3.633,14 punten ligt het volgende opwaartse koersdoel.

De SOX-index heeft steun rond 2.861,45 punten (de bodem van 13 maart).

De index heeft eerder het positieve verloop bevestigd door hogere pullback-bodems boven de voorgaande toppen rond 2.848,67 punten (van 15 november 2022).