Het is weer vlak voorbeurs en meest risicovolle tech gaat het hardst

Er is nog geen schuldenplafondakkoord en de AEX-indicatie is nét +0.1%.

Al wekenlang openen we op dit uur met nét een plus of een min, en vandaag is het niet anders. Nabeurs Wall Street deed - beste fonds 2020, daarna werd het wat minder - Zoom Video Communications +1,2% op Q1-cijfers. De koersreactie van +1,2% valt misschien een beetje tegen bij de verhoogde outlook.

Op het Damrak is geen bal te doen, er zijn - en die komt u zo wel tegen - al wat bescheiden nieuwtjes en cijfers van B&S, Galapagos en Bever. We doen het vandaag vooral met inkoopmanagersindices. Eerst het overzicht.

Europese futures openen vlak tot -0,2%

De Amerikaanse staan dan weer 0,1% à 0,2% in de plus. Het komt echt op honderdsten aan

In Azië zakken de meeste markten een paar tienden, op Korea en Taiwan na. Er zijn geen schokkende uitslagen. De Hang Seng Tech Index staat -0,3%

Alibaba -0,2%

Tencent -0,5%

TSMC -0,2%

Alibaba -0,2% Tencent -0,5% TSMC -0,2% De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet +2,4% op 17,2 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat +3,8% op 132,3

De dollar loopt 0,1% op naar 1,0805

Goud daalt 0,5%, olie stijgt 0,2% en crypto jakkert een procent of twee op. Bitcoin doet het nu op $27.400 en nog wat

De rentes nog. Merk overigens het renteverschil op tussen die heersende Grieken en die klungelende Romeinen. Ach ja, begint de échte economische geschiedenis ook niet met Keizer Nero die op en rond het wijnjaar nul de sestertiën begon te maken met lood in plaats van zilver? Sindsdien ging er wel meer fout.



Het laatste nieuws over het schuldenplafond, CNBC:

On Monday, House Speaker Kevin McCarthy said he had a “productive” and “professional” meeting with President Joe Biden on how to raise the debt ceiling, but that the two did not reach a deal. June 1 is seen as the earliest date that the U.S. could default, lending urgency to the discussions.



Treasury Secretary Janet Yellen has just released a new letter to congressional leaders with updated guidance on the earliest date that the U.S. could be at serious risk of a debt default.



The date remains June 1 in the new letter, the same date it’s been since the start of May. But the new message contains two key differences from a very similar letter Yellen penned on May 15.

European markets set for positive open but there's still no deal on U.S. debt ceiling https://t.co/IRCbOVlghM — CNBC (@CNBC) May 23, 2023



Voor de AEX is er niet zoveel veranderd, het is wachten op een nieuw (intradag)topje. Of een zeperd omlaag natuurlijk, als u een beer bent.



Interessanter is het beeld op de Big Board, waar - nota bene met dat op korte termijn risicovolle schuldenplafond - de hoogste risicocategorieën het beste presteren. Beetje veel lijntjes, maar de onderste drie doen het het beste, zelfs nog beter dan de Nasdaq 100 en de SOX:

De Nasdaq Internet Index is grofweg technologie zonder Big Tech

Ark Innovation ETF kent u van de afgelopen jaren; manager Cathie Wood doet het met niet-winstgevende technologie

Die Global X Robotics & AI ETF is de best presterende dit jaar in zijn soort. Die kwam u zondag ook al tegen in de spontane mini special wel-of-niet-en-zo-ja-hoe-dan beleggen in AI in de vooruitblik van zondag.



Nog snel een plaatje uit die vooruitblik: u verwacht het misschien niet, maar die (dure) AI-trackers presteren tot dusverre veel minder dan de Nasdaq 100. Het breekpunt is de lancering van ChatGPT van OpenAI op 30 november. Dit is vanaf de lancering van die Global X ETF, daarvoor is het voor de rest ook underperformance.



Let vandaag op de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over mei en dan met name die van Duitsland en de VS. Recessie of geen recessie, dat is de vraag. Australië kwakkelt alvast en Japan verbetert.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:07 AEX start handelsdag vermoedelijk neutraal

07:25 B&S zit zonder accountant

07:12 Galapagos presenteert nieuwe data voor filgotinib op internationaal congres

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting zonder grote bewegingen

06:58 Japanse economie laat groeiversnelling zien

06:55 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:55 Beursagenda: macro-economisch

06:54 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

22 mei Correctie: Rode cijfers voor Bever

22 mei Zoom verhoogt outlook

22 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

22 mei Wall Street sluit verdeeld

22 mei Olieprijs stijgt licht

22 mei Wall Street overwegend hoger

22 mei Europese beurzen terughoudend aan nieuwe week begonnen

De AFM meldt deze shorts:



Ondanks de snelle koersdaling:



De agenda:

09:00 Euronext - Ex-dividend



01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei (Jap)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei (VK)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - April (VS)

En dan nog even dit

Technologie deed weer beter dan blue chips:

Wall Street indexes finished mixed, with the Nasdaq helped by gains in Alphabet and Meta shares https://t.co/NTKc7fMuyN $GOOG #META pic.twitter.com/57iFY2gZjJ — Reuters Business (@ReutersBiz) May 23, 2023



Who's next, wie denkt het stiekem niet? Micron deed -2,8% gisteren.

China's cyberspace regulator said that products made by US memory chipmaker Micron Technology had failed its network security review and it would bar operators of key infrastructure from buying from the company. Read more https://t.co/2Bbp0zs0ip pic.twitter.com/vE15l2YLDj — Reuters Business (@ReutersBiz) May 22, 2023



Vergeet alleen de stijgende loonkosten niet:

WATCH: Wheat futures traded in Chicago fell below $6 per bushel for the first time in two years, raising hope for cheaper food prices ahead pic.twitter.com/FylK5LHM65 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 22, 2023



Hoezo radical new designs. Vierkante?

As the wind power industry looks to super-sized turbines, disruptors are betting on radical designs https://t.co/AZspErJRMo — CNBC (@CNBC) May 23, 2023



Tot slot nog een kort college recessie:

The U.S. has experienced at least 30 recessions throughout history, dating back as early as 1857. Watch the video to find out why the country can’t avoid recessions. https://t.co/7pbjuQnNH3 pic.twitter.com/isQMHutJOQ — CNBC (@CNBC) May 23, 2023



Veel plezier en succes vandaag.