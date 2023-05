Zoom verhoogt outlook

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Zoom Video Communications heeft in het eerste kwartaal onverwacht winst behaald en ook de omzet was beter dan verwacht en dus ging de outlook voor heel het jaar omhoog.

Uit de resultaten die maandag nabeurs verschenen, bleek dat de videovergaderdienst in het afgelopen kwartaal een nettowinst heeft geboekt van 15,4 miljoen dollar, of 0,05 dollar winst per aandeel. Door FactSet geraadpleegde analisten gingen uit van een verlies van 67,8 miljoen dollar.

De aangepaste winst kwam uit op 1,16 dollar per aandeel, van 1,03 dollar een jaar eerder. Hier gingen analisten uit van 0,99 dollar per aandeel en rekende Zoom vooraf zelf op 0,96 tot 0,98 dollar.

De omzet verbeterde in de verslagperiode op jaarbasis van 1,07 miljard naar 1,11 miljard dollar. Analisten voorspelden 1,08 miljard dollar terwijl Zoom zelf rekende op 1,08 tot 1,09 miljard dollar.

Outlook

Voor het lopende tweede kwartaal rekent Zoom op een omzet van 1,11 tot 1,12 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 1,04 tot 1,06 dollar. Analisten voorspellen 1,11 miljoen dollar aan omzet en een aangepaste winst van 1,05 dollar per aandeel.

Voor heel 2023 voorspelt Zoom nu een omzet van 4,47 tot 4,49 miljard dollar, van 4,39 miljard dollar vorig jaar. Analisten rekenen voor dit jaar op een omzet van 4,45 miljard dollar.

De verwachte aangepaste winst per aandeel van 4,25 tot 4,31 dollar is hoger dan de 4,21 dollar die de markt verwachtte, maar wel onder de aangepaste winst van 4,37 dollar in het afgelopen jaar.

Eerder rekende Zoom op een omzet van 4,46 tot 4,48 miljard dollar in 2023 en een aangepast winst per aandeel van 4,11 tot 4,18 dollar.

"De solide start van het jaar heeft ons in staat gesteld onze vooruitzichten voor het fiscale jaar 2024 te verhogen, terwijl we blijven investeren in innovaties zoals AI om interacties zinvoller en communicatie effectiever te helpen maken", zei CEO Eric Yuan in een verklaring waarin hij de resultaten aankondigde.

In de nabeurshandel in New York noteerde het aandeel maandag 2 procent hoger.