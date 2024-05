S&P: lichte groeivertraging Amerikaanse dienstensector Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dienstensector is zoals verwacht in april iets minder hard gegroeid dan een maand eerder. Dit bleek vrijdag uit definitieve cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 51,7 in maart naar 51,3 in april, de laagste stand in vier maanden. "De groei van de dienstensector vertraagde in april en wijst op een trage start van het tweede kwartaal voor de Amerikaanse economie, aldus Chris Williamson, hoofdbedrijfseconoom bij S&P Global Market Intelligence. Dit gaat gepaard met een afkoeling van de groei van de industriële productie. De zwakkere dienstensector suggereert daarbij dat de algehele activiteit in april in het traagste tempo groeide tot nog toe dit jaar. In dit tempo zou het Amerikaanse BBP in het tweede kwartaal met een bescheiden 1,5 procent groeien, denkt Williamson. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, waar minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.