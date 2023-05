Slotcall: AEX nadert jaarrecord na rally chipaandelen

Hoewel de AEX (+0,2%) op het slot een deel van zijn winst moet inleveren, zijn we in Amsterdam niet ver verwijderd van het jaarrecord. Op donderdag 16 februari sloot de hoofdindex op 771,69 punten en inmiddels zijn we dit niveau tot op vier punten genaderd. Het heeft er dus alles van weg dat de markt positief gaat uitbreken.

Technologie en verzekeraars aan kop

Dat terwijl de macro's niet bepaald geweldig zijn. Normaal gesproken betekenen verzwakkende economische indicatoren slecht nieuws voor de beurs, maar dit keer is alles anders. De markt sorteert al voor op een bodem van de economische cyclus.

Beleggers lijken eveneens te anticiperen op een positieve uitkomst van de onderhandelingen inzake het naderende Amerikaanse schuldenplafond: Vrijwel alle aandelenindices noteren groene cijfers op de borden. Wellicht ten onrechte want de gesprekken zijn inmiddels stilgelegd.

Grote uitschieters zijn er vandaag overigens niet, zo is Adyen met een plus van 2,3% de sterkste stijger binnen de AEX. De verzekeraars NN Group (+2,1%), Aegon (+0,7%) en ASR (+1,0%) liggen er ook goed bij.

De enige echte noemenswaardige stijger is Allfunds (+6,6%). Een duidelijk aanwijsbare reden kunnen we hiervoor niet vinden, maar feit is wel dat Euronext in februari nog een opportunistisch bod neerlegde bij het Spaanse bedrijf. Wie weet sluipt er wat overnamefantasie in de koers.

De miljardenverlies voor Carl Icahn

De markt proberen te voorspellen blijft blind gokken. Als particuliere belegger is het soms fijn om te zien dat bovenaan de piramide ook grote fouten gemaakt kunnen worden.

De BeleggersDesk behoedt u voor de gevaren van het voorspellen van de markt met als voorbeeld ‘Wall Street’-icoon Carl Icahn, dat recent nog een miljardenverlies rapporteerde. Daarnaast krijgt het hedgefund een pittig rapport van Hindenburg Research aan de broek.

Het behoeft dus geen uitleg waarom het investeringsvehicle van Icahn de laatste jaren zo slecht heeft gepresteerd. De koers van Icahn Enterprise is de afgelopen vijf jaar per saldo ruimschoots gehalveerd.

Alphabet

De lopende vraag op de beurs blijft vooralsnog: wie komt als winnaar uit de AI-race? Het magische woordje, wat nu bijna bij elke conference call en keynote wordt vermeld, is ook de hoofdlijn bij Google-moederbedrijf Alphabet (+1,1%). De datareus maakt een inhaalslag nadat er 'Code Rood' heerste op het hoofdkantoor in San Francisco door de bliksemsnelle en succesvolle introductie van het door Microsoft gesteunde ChatGPT.

De explosieve toename in nieuwsberichten over AI roept DotCom-flashbacks op bij beleggers die al wat langer actief zijn. Het is dus zaak voor beleggers om op hun hoede te zijn. Immers, een zeepbel ontstaat vaak vanuit het niets, om even zo eenvoudig te knappen als de gekte zijn hoogtepunt heeft bereikt.

Alphabets eigen AI, Bard, heeft nu al meerdere toepassingen in een scala aan apps. Feit blijft echter dat het nog veel te vroeg is om al een winnaar in de AI-race uit te roepen.

De achterstand op ChatGPT is echter wel ingelopen, ruimschoots zelfs wanneer we beide met elkaar vergelijken, maar wat houdt dit in voor het koersdoel? Dat leest u in de analyse van Martin Crum hieronder.

Barrick Gold

Zoals bij bijna alle mijnbouwbedrijven stijgen ze vaak als de prijzen van de desbetreffende grondstoffen omhoog gaan. Zo ook Barrick Gold (+1,1%), gevestigd in Canada. De koers van de mijnbouwproducent ging flink omhoog toen de goudprijs even boven de $2.000 uitkwam wegens zorgen om een grootschalige bankencrisis in de Verenigde Staten.

Sindsdien heeft Barrick Gold 10% van z’n market cap zien verdwijnen. Newmont schudde de goudmijnsector ook nog even wakker door Newcrest in te lijven voor een ‘kleine’ $19,5 miljard. In de onderstaande analyse van analist Martin Crum leest u of er na de recente koerscorrectie kansen liggen voor beleggers.

Top 3 stijgers en dalers

Aalberts (+2,8%) profiteert van een positief analistenrapport van Berenberg. Het koersdoel van €65 blijft echter gehandhaafd en dat geldt ook voor het koopadvies. Inpost (-2,3%) geeft daarentegen wat gas terug. Dit jaar resteert er overigens nog wel een winst van circa 20%.



Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. Vooral de Britse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt hard op.

Nederland: +2 basispunten (2,84%)

Duitsland: +8 basispunten (2,49%)

Italië: +3 basispunten (4,33%)

Verenigd Koninkrijk: +12 basispunten (4,08%)

Verenigde Staten: +6 basispunten (3,72%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +1,9%

AEX deze maand: +1,1%

AEX dit jaar: +11,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +12,9%

Gemengd beeld

De AEX wint deze week 1,9% en daarmee zijn we samen met de Duitsers (+2,3%) de best presterende indices van Europa. Dit is te danken aan de bovengemiddelde weging van technologie-aandelen. Het is dus geen toeval dat ook de Nasdaq 100 (+3,7%) er uitstekend bij ligt. Hier staat tegenover dat de Belgen (+0,0%) fors underperformen. De boosdoener is zwaargewicht AB Inbev dat deze week meer dan 2% verliest.

AEX

Wie overwogen in chippers en verzekeraars zit, heeft een absolute topweek achter de rug. ASML (+7,8%) profiteert van het goede sentiment in chipaandelen. Besi (+8,0%) sluit zelfs op een nieuwe all time high. Aegon (+7,1%) leverde keurige eerstekwartaalcijfers af. Hier staat tegenover dat Heineken (-2,4%) juist terrein prijsgeeft.

AMX

De koers van Air France-KLM (+10,6%) gaat door het dak. De markt gaat niet mee met de analyse van ondergetekende dat de luchtvaartmaatschappij een value trap is. Verder blijven de meeste midcapfondsen relatief dicht bij huis. Alleen Inpost (-9,3%) en Alfen (-7,8%) moeten een veer laten. De eerste kwartaalcijfers van beide bedrijven werden ronduit slecht ontvangen.

ASCX

Pharming (+5,4%) is hard op weg om de geleden koersschade n.a.v. de eerstekwartaalcijfers goed te maken. Ook Wereldhave (+5,1%) kruipt omhoog. Dit geldt bepaald niet voor PostNL (-4,5%). Het aandeel is alweer zo'n beetje terug bij af. Het koersverlies voor gokfonds Vivoryon (-9,9%) nemen we voor kennisgeving aan.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Tom Steenstra

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.