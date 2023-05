Onderhandelingen over schuldenplafond VS stilgelegd - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De onderhandelingen om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen, zijn stilgelegd. Dit meldden diverse media, waaronder zakenzender CNBC vrijdag aan het einde van de middag. Een bondgenoot van House Speaker Kevin McCarthy maakte dat nieuws vrijdag bekend. Volgens de Republikeinse afgevaardigde Garret Graves uit Louisiana stelt het Witte Huis zich "onredelijk" op. Het is nog niet duidelijk hoe lang de gesprekken stil zullen liggen. Donderdag zei McCarthy juist dat mogelijk volgende week al gestemd zou kunnen worden over een deal in het Huis van Afgevaardigden. Marktkenners van ActivTrades waarschuwden echter toen al dat zolang er geen deal ligt, een doemscenario nog altijd boven de markten hangt. De financiële markten reageerden de afgelopen dagen juist hoopvol, rekening houdend met een spoedige deal. Vrijdagmiddag zakten de beurzen weg. Wall Street leverde tot een half procent in. Ook de olieprijs daalde een half procent. Bron: ABM Financial News

