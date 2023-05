Chinese aandelen nog niet uitgebroken

Bericht delen via:

Beleggen in China, altijd lastig. Dinsdag was er weer sprake van turbulentie, nadat Wall Street Journal had geschreven over een 'nationwide sweep' door China tegen beursfondsen. IEX-collega Arend Jan Kamp waarschuwde gisteren al voor wilde ritten.

China is belangrijk voor beleggers. De op één na grootste economie ter wereld is een belangrijke afzetmarkt voor westerse bedrijven. China telt circa 1,4 miljard inwoners, op een wereldbevolking van 8 miljard mensen.

De China Shanghai Composite index doet in 2023 niet onder voor de westerse beurzen. De Chinese beurs blijft dit jaar, met een YTD performance van zo'n 9%, prima in het kielzog van de koersen in Europa. Belangrijke Europese aandelenmarkten boekten YTD winsten tussen +8,5% (AEX index) en +14% (Eurostoxx index).

Positief is verder dat China onlangs alle reis- en bewegingsbeperkingen, die verband hielden met corona, heeft opgeheven. Bovendien heeft de Chinese overheid vorige maand beloofd om de lokale kapitaalmarkten meer open te stellen voor buitenlandse beleggers.

Ook spanningen

Overigens zijn er zowel op geopolitiek als economisch gebied wel spanningen tussen China en het Westen. Ook Nederland heeft daar mee te maken, nadat de export van chipmachines van ASML naar China onlangs is beperkt.

Vandaag bekijk ik de China Shanghai Composite index, de Hang Seng index en de aandelen Baidu en Alibaba.

Vooralsnog zijn er nog geen positieve signalen te ontdekken. De China Shanghai Composite index staat op het punt uit te breken, de Hang Seng index zit vast in een driehoekspatroon en de aandelen Baidu en Alibaba ogen technisch nog kwetsbaar. In een eerdere column had ik nog op de matige conditie van de Chinese beurs gewezen.

China Shanghai Composite index daagt weerstand uit

De China Shanghai Composite index komt er iets beter bij te liggen. De serie hogere koersbodems die op de grafiek zichtbaar is, geeft aan dat beleggers weer durven te kopen op de Chinese beurs.

Blijf wel alert, er ligt een stevige weerstand op 3.424,84 punten (de top van 8 juli 2022). De China Shanghai Composite index daagt die weerstand nu uit. Pas na een uitbraak kan het verder omhoog.

De ondertoon is duidelijk aan het verbeteren, zeker nu ook de 200-dagenlijn de dips steeds weet op te vangen en bovendien opwaarts krult.

Zelfs de B.O.B.-indicator draait omhoog. Dat geeft aan dat de Chinese beurs langzaamaan tot de kopgroep van het peloton gaan behoren.

Steun ligt rond 3.216,99 punten (de bodem van 17 maart).

De beurs van Hong Kong stagneert

De Hang Seng index oogt technisch bezien neutraal. De Hang Seng index maakt steeds kleinere bewegingen tussen de steun van 18.829,11 punten (de bodem van 24 maart) en de weerstand van 20.750,73 punten (de top van 14 april).

Dit signaleert een evenwicht tussen kopers en verkopers. Een uitbraak uit deze driehoek zal de nieuwe richting bepalen.

Bij de beurs van Hongkong laat de 200-dagenlijn een zijwaarts verloop zien. Dit bevestigt de neutrale technische conditie.

Alibaba blijft achter

De koers van Alibaba Group Holding beweegt in een zijwaartse richting. De koersuitslagen vinden plaats tussen de steun van $79,48 (bodem van 24 maart) en de weerstand van $105,05 (top van 31 maart). Wacht een uitbraak af.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Alibaba Group Holding draait neerwaarts Dit wijst op een verzwakkende technische conditie.

De neerwaartse draai van de B.O.B.-indicator signaleert dat Alibaba Group Holding achterblijft bij de rest van de markt.

Baidu krult neerwaarts

Baidu verzwakt technisch. Nadat de maatrbodem is gebroken, is er neerwaarts ruimte gemaakt richting de steun van $73,58 (bodem van 28 oktober 2022). De weerstand ligt op $160,88 (de top van 10 februari).

De 200-dagenlijn van Baidu laat een neerwaarts verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

De B.O.B.-indicator van Baidu krult neerwaarts. Dat suggereert mindere prestaties, vergeleken met de rest van de markt.