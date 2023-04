Slotcall 27 april 2023: Unilever en techaandelen geven AEX vleugels

Veel Nederlanders hadden vandaag een vrije dag, maar in Amsterdam werd gewoon gehandeld. De AEX-index ging aarzelend uit de startblokken, maar wist uiteindelijk toch een fraaie plus van 0,4% neer te zetten. Dat Mid- en Smallcapindex hadden het wat moeilijker: zij sloten respectievelijk vlak en licht lager.

Terwijl Amsterdam oranje kleurde vanwege Koningsdag, kleurde Beursplein 5 geleidelijk groen. Althans, de AEX-index. Heel overtuigend was dat niet, want het aantal stijgers en dalers was redelijk met elkaar in evenwicht.

In de kop van het peloton troffen we vooral veel techfondsen, die in navolging van techindex Nasdaq de weg omhoog goed wisten te vinden. ASMI (+2,1%) wist zich enigszins te herstellen van de forse koersdreun van gisteren. Ook branchegenoten ASML (+1,4%) en Besi (+0,4%), die morgen beiden ex-dividend noteren, waren in trek. Adyen (+2,1%) en Prosus (+1%) kunnen eveneens terugkijken op een zonnige handelsdag.

Indexzwaargewicht Unilever (+1,6%) werd beloond voor een puike set kwartaalcijfers.

Dat geldt niet voor Universal Media Group, dat woensdag nabeurs met tegenvallende resultaten kwam en daar nu de wrange vruchten van plukt. De koers kelderde met maar liefst 6,6%.

Beleggers hadden meer tijd nodig om de cijfers van Corbion op waarde te schatten. Gisteren reageerde de koers er nauwelijks op, maar vandaag denderde de koers omlaag met ruim 4%.

Unilever levert

Het is niet gebruikelijk dat bedrijven met een notering in Amsterdam op Koningsdag met cijfers komen. Maar dat was vandaag buiten het inmiddels Britse Unilever gerekend.

De grote vraag bij levensmiddelenfabrikanten is of zij in staat zijn om de hoge inflatie door te berekenen aan hun klanten. Dat bleek bij Unilever het geval, zonder dat het ten koste ging van de volumes. De onderliggende groei kwam fors hoger uit dan analisten hadden verwacht. 'Unilever presteert ronduit sterk', luidt dan ook de kop van de analyse van Martin Crum van de IEX Beleggersdesk.

Of het aandeel hiermee koopwaardig is, kunt u lezen in zijn uitgebreide analyse.

Unilever heeft de juiste balans gevonden IEX Premium https://t.co/l3upqgbnVv via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 27, 2023

FlatexDeGiro: ligt een royaal aandeleninkoopprogramma in het verschiet?

Collega Niels Koerts heeft zich verdiept in FlatexDeGiro. De koers van de Duitse broker is dit jaar al met ruim 50% opgelopen, maar volgens Koerts zit er nog meer in het vat. Hij ziet in de kapitaalposititie van Flatex ook ruimte voor een likkebaardend aandeleninkoopprogramma. Hoe dat zit kunnen abonnees van IEX lezen in het onderstaande artikel.

Reele kans dat FlatexDegiro binnen een jaar een royaal aandeleninkoopprogramma aankondigt IEX Premium https://t.co/EgRrtOfbkC via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 27, 2023

Verdere afkoeling Amerikaanse economie laat beleggers koud

Er komen steeds meer signalen dat de Amerikaanse economie aan het afkoelen is. Zo bleek vanmiddag dat het Amerikaanse BBP in het eerste kwartaal een stuk minder hard is gegroeid dan verwacht: met 1,1% op kwartaalbasis, terwijl op een groei van 2% is gerekend. Ter vergelijking: in het vierde kwartaal was nog sprake van een groei van 2,6%. Toch reageerden beleggers hier nauwelijks op.

Dat gold ook voor een positief cijfer: een onverwachte daling van het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de week die op 22 april eindigde. Economen rekenden op een lichte stijging van 246.000 naar 249.000 aanvragen, maar in plaats daarvan nam dit cijfer af naar 230.000 aanvragen.

Morgen komt er een cijfer dat mogelijk wél de koersen in beweging kan brengen: de PCE-inflatie (zie verderop).

Stem op uw favoriete AEX-aandelen voor mei

Morgen is de laatste handelsdag van de maand. Dat betekent dat u weer kunt deelnemen aan de maandelijkse meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX. Wat verwacht u dat de AEX-index in mei gaat doen? Van welke aandelen binnen de AEX-index voorziet u de beste prestaties? En welke aandelen zullen hijgend achter het peloton aan fietsen?

Ook zijn we benieuwd of u gelooft in kalenderwijsheden als 'Sell in May and go away, but remember to be back in September' en de beurs de komende maanden links laat liggen.

Laat uw mening horen! De uitslag kunt u volgende week op de site vinden.

Oproep: heeft u vragen voor de IEX BeleggersPodcast?

Het is alweer bijna vrijdag. En dat betekent dat er weer een hagelnieuwe IEX BeleggersPodcast wordt opgenomen, waarin ook vragen van lezers aan bod komen.

Heeft u iets interessants dat u wilt voorleggen aan beurswatcher Arend Jan Kamp en analist Niels Koerts, laat dan een berichtje achter in de comments, onderaan dit artikel.

Wall Street staat fier in het groen

Wall Street is de beursdag goed begonnen. Vooral de Nasdaq ligt er goed bij. Dit is vooral te danken aan Meta, dat in Q1 de verwachtingen van analisten ruimschoots versloeg en in het tweede kwartaal een groeiversnelling verwacht. Het aandeel koerst op het moment van schrijven ruim 14% hoger.

Ook veel andere multinationals verrasten in positieve zin. Zo verhoogden Eli Lilly, Merck, Abbvie en Honeywell hun outlook, zag Harley Davidson de winst toenemen en presteerde het cyclische Caterpillar beter dan verwacht.

Na sluiting van Wall Street volgen de kwartaalcijfers van Amazon en Intel. Zij noteren nu respectievelijk 4,6% en 0,8% hoger.

... maar juich niet te vroeg

Toch is het verstandig niet te vroeg te juichen, zo waarschuwde Liz Young van SoFi op CNBC: de analistenverwachtingen zijn voorafgaand aan het cijferseizoen flink bijgesteld. Als de lat lager ligt, is het wat minder indrukwekkend als een bedrijf daar overheen springt.

Rentes zitten in de lift

De lange rentes zijn wakker gekust en zitten flink in de lift, maar vergeleken met vorige week zijn ze nauwelijks van hun plek gekomen.







De brede markt

De AEX (+0,4%) doet het relatief goed vergeleken met andere Europese indices. De Midkap hield nét droge voeten (+0,04%), maar bij de AScX liep het water in de schoenen (-0,05%). De CAC eindigde nipt (0,2%) hoger, de DAX eindigde onveranderd, terwijl de BEL20 0,4% in het rood sloot.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt vrij fors, naar 17,35 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+1,1%), Dow 30 (+0,8%) en de Nasdaq (+1,7%).

De euro daalt met 0,2% en noteert nu 1,1022 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud is 0,3% goedkoper geworden en noteert $1.983,82 per troy ounce.

De olieprijzen laten een wisselend verloop zien: voor een vat Brent wordt 0,1% minder betaald, maar de prijs voor een vat WTI stijgt met 0,5% ten opzichte van gisteren.

Bitcoin daalt fors: met 1,9% naar $28.584.

Verder op het Damrak

We zien een vertraagde reactie op cijfers van Corbion. CM.com zet de opmars voort.

Galapagos ziet de koers met 0,7% stijgen na het bericht dat het biotechbedrijf is gestart met een fase 3-studie naar het middel filgotinib voor de behandling van axiale spondyloarthritis.

ziet de koers met 0,7% stijgen na het bericht dat het biotechbedrijf is gestart met een fase 3-studie naar het middel filgotinib voor de behandling van axiale spondyloarthritis. Beleggers reageerden gisteren nauwelijks op de cijfers van Corbion , maar vandaag ging er 4,4% van de koers af.

, maar vandaag ging er 4,4% van de koers af. RELX (-1,2%), TKH (-3,1%), WDP (-4%) en CTP (+1,4%) gingen vandaag ex-dividend.

(-1,2%), (-3,1%), (-4%) en (+1,4%) gingen vandaag ex-dividend. CM.com (+4,%) is sinds vorige week bezig met een opmars en noteert nu weer boven €10. YTD staat het aandeel overigens nog ruim 11% in de min.

(+4,%) is sinds vorige week bezig met een opmars en noteert nu weer boven €10. YTD staat het aandeel overigens nog ruim 11% in de min. Deutsche Bank (+2,5%) weet zich aan de malaise in de DAX 40 te onttrekken, nadat de bank de grootste kwartaalwinst in tien jaar bekend had gemaakt.

(+2,5%) weet zich aan de malaise in de DAX 40 te onttrekken, nadat de bank de grootste kwartaalwinst in tien jaar bekend had gemaakt. Ook elders in Europa zijn bankaandelen gewild. Zo ook in Amsterdam, waar ING 1,5% meer waard werd en ABN Amro 0,7% koerswinst mocht bijschrijven.

Adviezen

Twee koersdoelverhogingen voor Philips en één voor ASML. En Exane BNP Paribas is een stuk optimistischer over Nederlandse verzekeraars.

ASML: naar € 650 van € 420 en kopen - Stifel Nicolaus

NN Group: koersdoel van €46, advies omhoog naar kopen (was verkopen) - Exane BNP Paribas

ASR Nederland: koersdoel naar € 46 van € 29, advies omhoog naar kopen (was houden) - Exane BNP Paribas

Aegon: koersdoel naar € 4,60 van € 4,50, advies omhoog naar houden (was verkopen) - Exane BNP Paribas

AkzoNobel: naar € 73 van € 71 en houden - Deutsche Bank

AkzoNobel: naar € 63 van € 57 en verkopen - JPMorgan

Fugro: naar € 15 van € 13,20 en kopen - KBC Securities

Philips: naar € 14,30 van € 13,20 en verkopen - UBS

Philips: naar € 15 van € 10 en verkopen - Deutsche Bank

Agenda vrijdag 28 april: ASML gaat ex-dividend en let op VS inflatie

Vrijdag kan de AEX-index onder druk staan omdat indexzwaargewicht ASML voor €1,69 ex-dividend gaat. Ook Besi (met een verwaarloosbare weging), Flow Traders, Vopak en IMCD gaan ex-dividend.

Veel cijfers komen er niet, met uitzondering van PB Holding, voorheen bekend als Stern Groep. Over de grens zullen de resultaten van Chevron en Exxon Mobil met belangstelling worden bekeken.

Verder neemt Bank of Japan een rentebesluit. Vorige maand besloot scheidend voorzitter Haruhiko Kuroda de lage rente ongemoeid te laten. Of zijn opvolger Kazuo Ueda een verrassing in petto heeft, is maar de vraag. De algemene verwachting is dat de rente voorlopig op het huidige niveau blijft.

De macro-economische agenda is goed gevuld. Zo wordt uitgekeken naar de Duitse werkloosheid en inflatie en een raming van het BBP in Europa in het eerste kwartaal.

Belangrijk Amerikaans inflatiecijfer

In de VS kan de PCE-kerninflatie voor het nodige vuurwerk zorgen, omdat dit voor de Federal Reserve een belangrijke maatstaf is voor haar rentebeleid.

Vorige maand bleek dat dit cijfer (een afkorting voor persoonlijke consumptieve bestedingen) heel licht was gedaald naar 4,6% tegen 4,7% de maand ervoor. Morgen wordt wederom een daling van 1 procentpunt, naar 4,5%, verwacht.

Een afzwakkende inflatie is natuurlijk een gunstig teken, maar of zo'n kleine daling voor de Fed overtuigend genoeg is om volgende week te stoppen met renteverhogingen, is de vraag. Een PCE-kerninflatie van 4,5% is nog altijd ver verwijderd van de inflatiedoelstelling van 2% van de Fed.

De markt rekent er daarom op dat de federal funds rate (het belangrijkste officiële rentetarief) woensdag 3 mei opnieuw omhoog gaat. Inmiddels wordt de kans dat er 25 basispunten bij komen, naar een bandbreedte van 5 tot 5,25%, inmiddels ingeschat op maar liefst 82,8%, zo blijkt uit de zogeheten FedWatch-tool van CME Group. Vorige maand was dat nog iets meer dan 50%.

Verder verschijnen morgenmiddag het ‘kleine’ Amerikaanse consumentenvertrouwen (gemeten door de Universiteit van Michigan) en de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago. Vergelijkbare cijfers van New York en Philadelphia gaven vorige week een gemengd beeld.

Beurs is maandag gesloten

Maandag 1 mei is de Dag van de Arbeid. Dat betekent dat Euronext, de Duitse, Britse en Chinese beurzen hun deuren gesloten houden.