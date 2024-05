AEX gaat een iets hogere opening tegemoet, Alfen wordt dé smaakmaker

De Amsterdamse beurs gaat een licht hogere opening tegemoet, nadat vannacht in Azië de koersenborden groen kleurden en Wall Street vrijdag met winst het weekend in ging.

Het is Tweede Pinksterdag, maar de beurs is gewoon open en nabeurs hebben we zowaar een bedrijf met cijfers. Houd wel rekening met lagere handelsvolumes, want veel handelaren en beleggers hebben een dagje vrij. IEX werkt gewoon door, dus laten we maar snel van start gaan met deze morning call, met een uitgebreide vooruitblik op de beursweek als toetje.

Fraaie beursdag op de Aziatische beurzen

De koersenborden in Azië kleurden groen vannacht. Een reeks stimuleringsmaatregelen van China afgelopen week, met name in de vastgoedmarkt, stemde beleggers optimistisch.

Wel is er angst voor een hernieuwde handelsoorlog nu China de handel van enkele Amerikaanse bedrijven met China aan banden heeft gelegd, als vergelding voor de verhoging van de importtarieven op diverse Chinese producten door de VS. Ook de relatie met de EU staat op scherp. Brussel doet onderzoek naar mogelijke staatssteun voor Chinese bedrijven, waardoor een ongelijk speelveld zou ontstaan. Hierop hintte Beijing op sancties.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 08.00 uur:

Nikkei 225: +0,6%

TOPIX (Japan): +0,7%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,4%

Shanghai Composite index: +0,6%

Hang Seng (Hongkong): +0,6%

Kospi (Zuid-Korea): +0,5%

Techaandelen lagen er wisselend bij:

Alibaba: -0,1%

Baidu: -3,2%

Prosus-deelneming Tencent: -0,1%

Samsung: +1,8%

Wall Street: Dow Jones boven 40.000

Er werd vrijdag weer een record gevestigd in New York: de Dow Jones-index doorbrak voor het eerst de 40.000-puntengrens. De index sloot 0,3% hoger op 40.003,59 punten. De overige indices bleven dicht bij huis: de S&P 500 en de Nasdaq stegen ieder met 0,1%.

De cijfers van Applied Materials kregen een lauw onthaal (-0,9%), ondanks dat het bedrijf betere kwartaalcijfers had overhandigd dan verwacht.

De koers van Reddit daarentegen schoot met ruim 11% omhoog. Beleggers reageerden euforisch op de deal die het bedrijf had gesloten om zijn content in licentie te geven aan OpenAI.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we GameStop (-19,7%), dat waarschuwde dat de omzet afgelopen kwartaal is gedaald, maar dat het verlies naar verwachting wel is geslonken. Ook wil het bedrijf 45 miljoen nieuwe aandelen in de markt zetten.

De indicatoren:

De futures duiden op een hogere opening van de Europese beurzen.

De beurzen in Azië kleurden groen

De CBOE VIX-index (volatiliteit) is nóg verder gedaald naar 11,99.

De euro loopt iets op naar 1,0882 ten opzichte van de dollar.

De Amerikaanse tienjaarsrente ligt nog op één oor en noteert 4,42%. De Nederlandse doet 2,806%.

De olieprijzen zitten in de lift. Voor een vat WTI wordt nu $79,82 neergeteld (+0,4%).

De goudprijs gaat als een speer: 1,4% erbij naar $2.447 per troy ounce.

De koers van de bitcoin staat 0,5% hoger op $67.154. Dat is $6.000 meer dan een week geleden.

Nieuws, advies, shorts en agenda

08:05 Groene start op Damrak in de maak

07:37 Winst op Aziatische aandelenmarkten

07:04 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:57 Beursagenda: macro-economisch

06:56 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:55 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

19 mei Laatste restje bedrijfscijfers en weer redelijk gevulde macro-economische agenda

De AFM meldt deze shorts:

Adviezen

Twee koersdoelverhogingen voor Aegon:

Ageon: naar €6,90 van €5,30 en kopen - HSBC

Aegon: naar €8 van €7 en kopen - JPMorgan

Agenda deze week: Nvidia, Alfen, Aalberts en AvA Shell

Het wordt een weinig enerverende week. De cijfers van Nvidia op woensdagavond zullen waarschijnlijk het spannendst zijn. Ook de resultaten van Aalberts en Alfen zullen op belangstelling kunnen rekenen. Dat geldt ook voor nieuwe inkoopdata en de Fed-notulen.

Maandag 20 mei: cijfers Alfen



Ondanks Tweede Pinksterdag is de beurs vandaag gewoon open. Houd wel rekening met lagere handelsvolumes. Het belangrijkste item is de kwartaalrapportage van Alfen. Hier kunt u pas dinsdag op reageren, want de cijfers verschijnen om 18 uur. Uit een inventarisatie door ABM Financial News blijkt dat analisten rekening houden met een hogere omzet en Ebitda, maar of ook de marge in de lift zit, is de vraag.

Verder gaan drie aandelen ex-dividend: UMG (€0,27), HAL (€2,85) en Brunel (€0,55). Na sluiting van Wall Street komen er nog kwartaalcijfers van Zoom Video Communications.

Dinsdag 21 mei: jaarvergadering Shell en cijfers Envipco



Morgen vindt de jaarvergadering van Shell plaats, in Londen. De belangrijkste agendapunten zijn twee resoluties: 'Resolutie 22', waarin Shell vraagt om steun voor de eigen strategie voor de energietransitie, en 'Resolutie 23', ingediend door Follow This (een collectief van activistische aandeelhouders), die Shell oproept tot een veel forsere reductie van de CO2-uitstoot van de eigen activiteiten én die van klanten. Shell is fel gekant tegen Resolutie 23. Als deze wordt aangenomen, heeft dat volgens het bedrijf een 'materiële negatieve financiële impact op het bedrijf'.

Verder komen er cijfers van Envipco, een fabrikant van statiegeldflessen. Het concern plaatste in maart nieuwe aandelen bij gekwalificeerde investeerders en dat leverde bruto omgerekend €26 miljoen op. Envipco zal de opbrengst gebruiken om in te spelen op nieuwe marktkansen, maar ook voor werkkapitaal, fusies en overnames. Verder wil het bedrijf binnen tien maanden een notering krijgen aan de Oslo Børs. Envipco heeft naast de notering in Amsterdam ook een notering aan Euronext Growth Oslo. Die laatste beurs is bedoeld voor wat kleinere bedrijven en kent soepeler toelatingscriteria.

Twee aandelen gaan ex-dividend: Euronext (€2,48) en Fagron (€0,30).

Woensdag 22 mei: Nvidia en Fed-notulen



Woensdag wordt de drukste dag. Voor huizenbezitters is de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen interessant. In maart waren de prijzen fors opgelopen.

Voor beleggers tellen vooral de kwartaalcijfers van Aalberts (voorbeurs) en techgigant Nvidia (na sluiting van Wall Street). De verwachtingen voor Nvidia zijn hooggespannen. Goed is waarschijnlijk niet goed genoeg: als het bedrijf slechts voldoet aan de marktverwachtingen, is de kans groot dat de koers keldert. Een positieve verrassing kan juist de koers opwaarts sturen.

Belangstelling is er ook voor de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve, toen de rente een pas op de plaats maakte. Beleggers zullen zoals gebruikelijk op zoek gaan naar hints over het moment waarop de rente voor het eerst omlaag kan. Volgens de financiële markten ligt september het meest voor de hand.

Hier kunt u alle informatie over het vorige rentebesluit en de toelichting hierop nog eens rustig nalezen. Afgelopen week was Fed-voorzitter Jerome Powell in Nederland. Daar benadrukte hij toen nogmaals dat het zaak is het huidige restrictieve beleid zijn werk te laten doen om de inflatie naar de gewenste 2% te krijgen. Een renteverhóging acht hij nog altijd niet waarschijnlijk. De belangrijkste bevindingen van dit bliksembezoek vindt u hier.

Donderdag 23 mei: inkoopdata



Donderdag worden de samengestelde inkoopmanagersindices van Japan, de eurozone en de VS bekend gemaakt. Dit zijn voorlopende indicatoren. Ook neemt de Turkse centrale bank een rentebesluit. Eind april laste zij een rentepauze in, maar het rentetarief van 50% is natuurlijk schrikbarend hoog. Dat geldt ook voor de inflatie van 69,8% (!).

Vrijdag 24 mei: Duits BBP en Amerikaanse macrodata



Vrijdag wordt de definitieve groei van de Duitse economie (de belangrijkste in de eurozone) bekendgemaakt. Het voorlopige cijfer viel mee: het BBP nam toe met 0,2% op kwartaalbasis, terwijl op +0,1% was gerekend en in het vierde kwartaal nog sprake was van een krimp van 0,5%.

Ook komen er twee Amerikaanse cijfers: de orders voor duurzame goederen en het 'kleine' consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan. Uit voorlopige cijfers bleek onlangs al dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten verder was weggezakt.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de week:

MAANDAG 20 MEI

08:00 uur: Producentenprijzen april (Dld)

08:00 uur: Ryanair jaarcijfers

09:00 uur: UMG ex €0,27 dividend

09:00 uur: Brunel ex €0,55 dividend

09:00 uur: HAL ex €2,85 dividend

18:00 uur: Alfen Q1-cijfers

22:00 uur: Zoom Video Communications Q1-cijfers

DINSDAG 21 MEI

07:00 uur: Envipco Q1-cijfers

09:00 uur: Euronext ex €2,48 dividend

09:00 uur: Fagron ex €0,30 dividend

09:00 uur: Shell jaarvergadering in Londen

11:00 uur: Handelsbalans maart (eurozone)

13:00 uur: Lowe's Q1-cijfers

13:00 uur: Macy's Q1-cijfers

14:30 uur: Pharming jaarvergadering

WOENSDAG 22 MEI

07:00 uur: Aalberts Q1-cijfers

07:00 uur: Prijzen bestaande koopwoningen april (NL)

08:00 uur: Consumenten- en producentenprijzen april (VK)

09:00 uur: Heijmans - beleggersdag

13:00 uur: Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)

16:00 uur: Bestaande woningverkopen april (VS)

16:30 uur: Olievoorraden - wekelijks (VS)

20:00 uur: Federal Reserve notulen (VS)

22:00 uur: Nvidia Q1-cijfers

22:00 uur: Snowflake Q1-cijfers

DONDERDAG 23 MEI

01:30 uur: Samengestelde inkoopmanagersindex mei (Jap)

06:30 uur: Investeringen maart (NL)

08:00 uur: Consumentenvertrouwen mei (NL)

08:00 uur: Ackermans & Van Haaren Q1-cijfers

09:30 uur: Samengestelde inkoopmanagersindex mei (Dld)

09:00 uur: Ahold Delhaize - beleggersdag

10:00 uur: Samengestelde inkoopmanagersindex mei (eurozone)

10:30 uur: Samengestelde inkoopmanagersindex mei (VK)

11:00 uur: Aalberts - jaarvergadering

13:00 uur: Turkse centrale bank - rentebesluit

14:00 uur: Van Lanschot Kempen - jaarvergadering

14:30 uur: Steunaanvragen - wekelijks (VS)

14:30 uur: Chicago Fed-index april (VS)

15:45 uur: Samengestelde inkoopmanagersindex mei (VS)

16:00 uur: Nieuwe woningverkopen april (VS)

VRIJDAG 24 MEI

08:00 uur: Economische groei eerste kwartaal (Dld)

08:00 uur: Detailhandelsverkopen april (VK)

08:45 uur: Ondernemersvertrouwen mei (Fra)

09:30 uur: B&S Group - jaarvergadering

10:00 uur: NN Group - jaarvergadering

14:30 uur: Orders duurzame goederen april (VS)

16:00 uur: Consumentenvertrouwen (UvM) mei, def. (VS)

Veel succes en vooral plezier vandaag!