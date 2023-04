Slotcall: Mooi plusje AEX én DSM en het wordt tijd voor wat reuring

De AEX-index sluit vandaag 0,6% hoger op 763,15. De volatiliteit is laag - de Amerikaanse VIX staat op het laagste niveau sinds januari vorig jaar - en dat is ook te zien aan de Nederlandse hoofdindex, die zich al een tijdje helemaal senang voelt in de 760-regio.

Misschien komt er de komende tijd wat meer vuurwerk, want het cijferseizoen gaat beginnen, of liever gezegd: is begonnen. Vandaag daalde de eerste echte cijferregen van dit kwartaal neer op Wall Street en morgen is het Damrak aan de beurt.

Tot nu toe vallen die cijfers nog niet heel lekker in New York. Johnson & Johnson kwam met een setje prachtige cijfers, waarmee het de verwachtingen overtrof, maar het mocht de markt niet echt bekoren. "Zelfs de meest optimistische zakenbankanalist was met een (omzet)taxatie van $24,2 miljard nog te conservatief," schrijft analist Niels Koerts vandaag.

Ook de outlook voor 2023 ging omhoog, maar J&J levert desondanks zo'n 2,6% in vandaag.

Johnson & Johnson maakt het helemaal waar https://t.co/OpctQC32L1 — IEX.nl (@IEXnl) April 18, 2023

Ook Goldman Sachs (-2%) gaat niet lekker op de cijfers. De inkomsten vielen lager uit dan gedacht, mede dankzij een verlies op de verkoop van de consumentenkredietportefeuille.

De sterren van vandaag hadden geen cijferrapportages nodig. Chipmaker Nvidia (+3%) is koploper op Wall Street, en dat heeft natuurlijk alles te maken met de artificial intelligence-race waarin het ook algemeen als een van de koplopers wordt gezien. Het is met name AI-nieuws dat voortdurend voor nieuwe techfantasie zorgt.

Zo zou Microsoft al jaren werken aan een eigen AI-chip. Het aandeel zelf doet daar niet veel op, maar in de chipmarkt is het toch al onrustig de laatste tijd en niet alleen om puur technologische redenen.

De geopolitieke lotgevallen van ASML worden ook al ademloos gevolgd in de Duitse media, waar de Frankfurter Allgemeine van minister Adriaansens te horen krijgen dat in juli meer bekend gaat worden. (Laat die maand nu ook nog eens worden afgetrapt met de IEX Beleggersdag, mét ASML.)

ASML Should Get Clarity About The Export Ban In July - @faznet https://t.co/gZx6iO7D1u — LiveSquawk (@LiveSquawk) April 18, 2023

Morgen komt ASML met cijfers. Als daar al op wordt voorgesorteerd, dan gebeurt dat in ieder geval beheerst. Het aandeel doet met +1,1% goed mee in het linkerrijtje.

Overigens herbergt de AEX ook aandelen die juist vrézen voor oprukkende AI. Muziekuitgeverij UMG (+0,4%) maakt zich zorgen, legt analist Martin Crum uit, en dat is niet voor niets.

UMG vreest voor impact artificial intelligencehttps://t.co/x8MaZH9soS — IEX.nl (@IEXnl) April 18, 2023

De brede markt

De AEX ligt er relatief sterk bij in Europa en presteert ook beter dan de midkap- en smallcapindex, die respectievelijk vlak en licht negatief zijn geëindigd. In Amerika staan de indices licht in de min, onder andere door een wat tegenvallende ontvangst van cijfers. De euro liep vanochtend even wat ten opzichte van de dollar, maar leverde later weer wat van die winst in.

Bitcoin heeft, in ieder geval voor even, vaste grond gevonden boven de $30.000. Ook goud piept weer boven de $2000 uit.

Het Damrak

De Top-3 en Flop-3 van het Damrak vandaag:

DSM jodelt aan top van de AEX vandaag, nu het voor het eerst officieel als DSM Firmenich door het leven mag gaan

jodelt aan top van de AEX vandaag, nu het voor het eerst officieel als DSM Firmenich door het leven mag gaan Kort na de Zwitsers van DSM volgen de Italianen van Exor (+1,6%). Toevallig (of niet) bestudeerde Niels Koerts vandaag de hoge discount van de Ferrari-holding.

(+1,6%). Toevallig (of niet) bestudeerde Niels Koerts vandaag de hoge discount van de Ferrari-holding. Financials gaan in heel Europa goed, met ING (+2,1%) als uitblinker. ABN Amro (+0,6%) blijft wat achter.

(+2,1%) als uitblinker. (+0,6%) blijft wat achter. Just Eat Takeaway (+3,6%) komt morgen met cijfers en daar wordt kennelijk op ingekocht, ondanks een koersdoelverlaging door JP Morgan

(+3,6%) komt morgen met cijfers en daar wordt kennelijk op ingekocht, ondanks een koersdoelverlaging door JP Morgan Ook Basic-Fit (+2,7%) ligt goed

(+2,7%) ligt goed Onderin de AEX vinden we een mix van defensief ( Ahold -0,9%, Unilever -0,4%) en cyclisch ( Randstad -0,9%)

-0,9%, -0,4%) en cyclisch ( -0,9%) Pharming komt door de dip van vandaga weer in pennystock-regionen (€0,984) terecht.

De rentes

Net als op aandelenmarkten heerst er ook relatieve rust aan het rentefront. Het blijft bij enkele basispuntjes.

En dan nog even dit

Het werd ook hier hoopvol gedeeld op de socials, maar het is natuurlijk wel een Amerikaanse spaarrekening.

Apple on Monday launched its Apple Card savings account with a 4.15% annual percentage yield. https://t.co/DFmUDKOjVC — CNBC (@CNBC) April 18, 2023

Als zij zich zorgen maakt komen markten tot rust? Kijk die volatiliteit (VIX) eens...

Het zou wel een coup zijn van het oude Microsoft. Alphabet is ook vandaag een van de dalers.

WATCH: Samsung devices currently have Google Search as their default search engine. But a New York Times report said the South Korean firm could switch to Microsoft's Bing https://t.co/BCapRzvugi pic.twitter.com/6F8UXrJqqv — Reuters Business (@ReutersBiz) April 18, 2023

Hallo, daar zijn we weer!

Billionaire Elon Musk has said that he plans to launch ‘TruthGPT’, an AI platform which will challenge the offerings from Microsoft and Google https://t.co/pa6PkRZiiU pic.twitter.com/whdXfjgwWb — Reuters Business (@ReutersBiz) April 18, 2023

De agenda voor morgen

Alle hens aan dek op de IEX Beleggersdesk morgen, met de eerste serieuze plens bedrijfscijfers van dit kwartaal. Van ASML tot JET tot Tesla, kies uw favorieten maar uit. (Het magische woord bij veel bedrijven is 'marges'). Vanavond nabeurs is er ook nog Netflix. Vergeet tussendoor ook het belangrijke Europese inflatiecijfer niet.