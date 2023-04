Beursblik: JPMorgan verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft dinsdag het koersdoel voor de Britse notering van Just Eat Takeaway verlaagd van 18,32 naar 14,91 pond bij handhaving van het Neutraal advies.

Het koersdoel werd verlaagd in aanloop naar de cijfers over het eerste kwartaal op woensdag. "We voorzien een zwakke orderontwikkeling in zowel het Verenigd Koninkrijk als Ierland en Noord-Amerika in het eerste kwartaal", zo stelden de analisten van JPMorgan. Zij denken dat de consensus 6 tot 8 procent te hoog ligt voor de orderontwikkeling en de brutotransactiewaarde in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De verwachtingen voor de orderontwikkeling in Noord-Amerika liggen vermoedelijk zelfs 10 procent te hoog, aldus JPMorgan.

De bank verwacht dan ook een zwak eerste kwartaal, waarbij de tegenwind in het tweede kwartaal aanhoudt. Op basis hiervan werden de ramingen voor de orderontwikkeling dit jaar met 4 procent neerwaarts bijgesteld, waardoor de zakenbank uitkwam op een lager koersdoel.

Ook zette JPMorgan het aandeel op de 'Negative Catalyst Watch', wat betekent dat de bank denkt dat Just Eat morgen met de cijfers negatief zal verrassen en dat de koers onder druk komt te staan.

Het aandeel Just Eat Takeaway steeg in Londen licht tot 13,98 pond. In Amsterdam steeg het aandeel een procent.