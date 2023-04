Adieu DSM, welkom DSM-Firmenich op het Damrak!

Welkom DSM-Firmenich (DSFIR.NL, CH1216478797) op het Damrak!

U kunt nog een paar daagjes in het zo welbekende DSM (DSM.NL, NL0000009827) handelen, maar daarna is er behalve de notering hier op Euronext weinig Nederlands meer aan De StaatsMijnen.



Meld u uw aandelen maar aan als u ze nog hebt, want anders wordt u uitgerookt.



Formeel handelt de nieuwe combinatie dus al vandaag en beursbedrijf Euronext spreekt zelfs van een Initial Public Offering (IPO), ofwel een formele beursgang. De eerste dit jaar en in H2 2022 was het ook al niet al te druk:



Danube

Onder de ticker komt u in Refinitv de naam Danube tegen met een iets andere business summary dan u zou verwachten, gezien de business van de twee bedrijven. Een lege huls, of misschien een SPAC? Wordt Danube ook de naam van de combinatie, of blijft dat gewoon DSM-Firmenich? Dat is even de vraag.



Het persbericht geeft daar geen uitsluitsel over, maar wel over wat u met uw aandelen moet doen en wat het traject nu is.



De optiehandel zou stilliggen, of heeft in ieder geval een tijdje stilgelegen, ofwel het is allemaal best een ingewikkelde operatie: fusie, verhuizing en nieuwe notering. Dit meldt verder Reuters nog vandaag:



En dan nog even dat bericht uit het lijstje, bent u weer helemaal bij:



Nu de koers nog, want de fusieplannen hebben tot dusverre... Laat verder maar.



Op lange termijn is DSM natuurlijk een prachtbelegging en hopelijk kunnen we dat over zoveel jaar nog steeds zeggen, nu het fonds zichzelf voor de vierde keer ofzo opnieuw heeft uitgevonden.



Onderliggend ziet het er echter niet goed uit - onze analist Martin Crum heeft ook zo zijn bedenkingen - en wachten we met smart op de Q1-update van 2 mei. Het fonds is bijna in koers gehalveerd in anderhalf jaar tijd, maar is amper goedkoper nu.