Weinig beweging, maar veel nieuws en verrassingen voorbeurs

Het bericht waarvan u wist...?

Doe 's een zinnige belegging is straks alles wat u nog in ChatGPT hoeft te gooien en u wordt rijk. Zo simpel zal het wel weer niet zijn - we zijn al vele malen eerder in zeven gratis-geldsloten tegelijk gelopen - maar fascinerend is het. Hoe goed kan (uitiendelijk) Artificial Intelligence (AI) beleggen? We gaan het meemaken.

ChatGPT has aced tests in finance. It can now decode Fed statements and predict stock moves from headlines, research shows https://t.co/oBXyygMijK — Bloomberg Markets (@markets) April 17, 2023



De AEX-indicatie stelt alweer niet veel voor, een lousy +0,1% na bescheiden winsten op Wall Street.

Europese futures openen 0,1% à 0,3% hoger

De Amerikaanse liggen biljartvlak

In Azië kleurt alles rood op China na, waar het BBP Q1-cijfer dik meevalt (+4,5% YoY, 4,0% verwacht)

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -0,7% op 17,0 en de BofA MOVE-index (obligaties) doet +3,2% op 122,7

De dollar zakt 0,1% naar 1,039

Goud loopt 0,5% op naar precies $2000, olie stijgt 0,3% en crypto dikt een paar tienden aan

De EU-rentes lopen stiekem alweer een basispuntje op.



Er zijn geen cijfers vandaag op het Damrak, er is geen nieuws, maar de PostNL-aandeelhouders zijn welkom op de jaarvergadering. Dan pakken we er de index zelf maar bij. De AEX (oranje) doet per saldo echt helemaal niks deze maand. Onze (tienjaars) rente wel, die loopt toch weer op.



Hier de jaargrafiek; de bijna perfecte correlatie van aandelen en obligatierentes is er ook even niet meer bij.



Wat zegt dit ons? Wellicht dat het heersende inflatie-renteverhaal van de afgelopen twee jaar niet meer opgaat en we naar een (winst)recessiefase gaan. Defensief doet het beter dan cyclisch, maar niet beter dan technologie en de brede markt blijft ook liggen. Vroegâh gingen we double digits omlaag bij een nakende recessie.

S&P 500 Will Likely Report a Decline in Earnings for 2nd Consecutive Quarter in Q1 2023https://t.co/n2P63Kk6n1 — FactSet (@FactSet) April 17, 2023



Of gaat het zelfs zo ver dat... Dit is eigenlijk groot beleggersnieuws, die 60/40-portfolio van aandelen en obligaties is al decennialang de benchmark voor beleggen. This time it's different, meent BlackRock? Hier gaan we vandaag nog even goed naar kijken.

BlackRock strategists are ditching the 60/40 portfolio in favor of public and private investments, as well as tactical holdings of bonds https://t.co/3hPQ2RuYwW — Bloomberg Markets (@markets) April 18, 2023



In China hebben ze misschien niet eens een woord voor recessie, het land is als eerste door met een BBP Q1-cijfer (dat niet meer vele malen wordt herzien). En dat valt even dik mee.



En hopelijk kunnen we om 11:00 uur verzuchten dat de Duitsers er nog een beetje zin in hebben, maar de verwachting is niet best voor deze ZEW-vertrouwensindex over deze maand.



BAM? BAM:



Hier zijn de Netflixlijntjes en ook dit is een schoolvoorbeeld van een groeiaandeel dat in tijden van gratis geld een iets andere waardering had dan in de huidige krap-geld-tijden.



Dit is het mooiste beursgrafiekje dat ik ken, of weet u een nog mooiere? Het dividend van Johnson & Johnson. Stairway to heaven, zei eens iemand. Raak.



En dan nog even dit

Bloomberg weet meer over dat Chinese BBP, veel meer:

Largely stranded over geopolitical tensions, China’s semiconductor industry continues to grapple with economic headwinds.



It will be interesting to watch how this particular sector will perform in the coming months if more sanctions are implemented https://t.co/mIvIlTUPcD — Bloomberg (@business) April 18, 2023



Check:

Let’s take a closer look at GDP breakdowns -- China’s reopening gives services a boost, having a substantial positive impact on the economy.



See our live blog for more details on China’s key economic data: https://t.co/sEUBurymHK pic.twitter.com/bSIflIp8CZ — Bloomberg (@business) April 18, 2023



Zo dus:

China's economy grew at a faster-than-expected pace in the first quarter, as the end of strict COVID curbs lifted businesses and consumers out of crippling pandemic disruptions, although headwinds from a global slowdown point to a bumpy ride ahead https://t.co/KSS14eo90J — Reuters Business (@ReutersBiz) April 18, 2023



Morgen ASML en Tesla, donderdag Manpower en PPG (de cyclus!) en vrijdag Procter & Gamble en SAP.

WATCH: US stocks closed slightly higher, helped by financial and industrial shares as a heavy week of corporate results gets underway https://t.co/Urg1wKejyS pic.twitter.com/gvTRkDfkGP — Reuters Business (@ReutersBiz) April 18, 2023



Intussen komt al 7% van de iPhoneproductie uit India - and counting.

WATCH: Apple Chief Executive Tim Cook will be inaugurating India's first Apple retail stores. The visit by Cook underscores Apple's growing ambitions for India, where despite having just a 3% market share the company has been expanding iPhone assembly https://t.co/LShBc0GvF9 pic.twitter.com/tRJxh1qtxQ — Reuters Business (@ReutersBiz) April 18, 2023



Dit Apple-nieuws mag er ook zijn?

Apple offers high-yield savings to card customers as deposit competition heats up https://t.co/yRddM6c72t pic.twitter.com/odfyl25yz9 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 18, 2023



De grootste Amerikaanse broker:

WATCH: Charles Schwab's quarterly profit beat analysts' predictions. Schwab's results were helped by rising US interest rates, while a decline in deposits was not as severe as expected https://t.co/xzOlg94SN0 pic.twitter.com/Atrb5eDGUP — Reuters Business (@ReutersBiz) April 18, 2023



Waarom Charles Schwab er even toe doet: het fonds laat zich niet onbetuigd in de banken- of lange-obligatiecrisis:



De ID5 tot en met 14?

Germany's Volkswagen said it plans to introduce 10 more electric vehicle models by 2026 and it remained committed to China, where established foreign brands are losing ground to nimble local rivals. More here: https://t.co/NupXorXttY pic.twitter.com/i1d1DH1Z1Q — Reuters Business (@ReutersBiz) April 18, 2023



Veel plezier en succes vandaag.